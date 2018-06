Que boire avec une gaspacho au melon ?

29-06-2018 | 11h23

Avec l’été et ses canicules qui s’installent, rien de mieux que cette recette originale de gaspacho au melon proposée par Janie.

Pour le vin, il faudra penser fraîcheur et gourmandise à la fois, tant pour l’acidité que pour le côté enveloppant du fruit en bouche. Le mieux, même si c’est cliché, c’est d’y aller avec un rosé. En voici deux à essayer, un premier plus rond, voire demi-sec et un second plus sec.

Buvez moins. Buvez mieux.

Astica Rosé 2017, Trapiche, Argentine

10,00 $

Code SAQ 10385565

12,5 % - 5,3 g/l

D’un producteur phare d’Argentine, ce petit rosé se livre en toute simplicité sur des notes de coulis de fruits rouges, de cannelle et de fleurs. C’est ample, assez rond avec une acidité souple. Au final, c’est un vin demi-sec plutôt agréable et qui se détaille à tout petit prix. Le servir bien frais (autour de 6°C à 8°C). Vous pouvez même y rajouter un glaçon si jamais vous le trouvez trop chaud!

** $

Prestige Rosé 2017, Château Puech-Haut, Languedoc-Roussillon, France

23,45 $

Code SAQ 11629891

13 % - 1,6 g/l

Bien que personnellement, je trouve la bouteille horrible, j’en connais plusieurs qui la trouvent originale. Question de goût. Chose certaine, le vin qu’elle contient est sans l’ombre d’un doute très bon! Élaboré de grenache et de cinsault, c’est un rosé tout en finesse. De couleur très pâle, il laisse échapper des parfums invitants de litchis, de fraise, de melon et de lavande. C’est ample, précis et doté d’une belle acidité. Finale savoureuse et salivante. Un des meilleurs rosés à la SAQ cette année. Celui-là, on le prend sans glaçon!

*** $$ ½