5 produits de chez nous pour célébrer la St-Jean

22-06-2018 | 12h22

En cette longue fin de semaine de la Fête nationale du Québec, je vous propose cinq produits d’ici à découvrir ou à redécouvrir.

Que ce soit le vin où nous avons fait des pas de géant depuis les cinq dernières années, les cidres où nous excellons depuis longtemps, les vermouths qui reviennent à la mode ou les spiritueux comme le gin, la vodka, l’absinthe et j’en passe, les Québécois n’ont jamais été aussi créatifs qu’aujourd’hui. Même en laissant de côté l’explosion du nombre de micro-brasseries et tous les produits annexes comme les tonics, les colas, les sirops et autres produits à mixer, la production artisanale d’ici connaît un boom sans précédent. Le plus beau de l’affaire, c’est que les Québécois répondent « présents! » et encouragent les créateurs en achetant local.

Il y a de quoi être fiers! Bonne St-Jean!

Buvez moins. Buvez mieux.

(Jusqu’au 24 juin, profitez de 10% de rabais sur tous les vins et les cidres du Québec en vente à la SAQ)

Bulle de Neige, Domaine Neige, Montérégie, Québec

16,00 $

Code SAQ 11398253

7,5% - 32 g/l

Beau cidre mousseux, bien maîtrisé, sentant bon la pomme, le miel, les épices et une touche florale. Bulles d’assez bonne finesse, certaine richesse avec une sensation de sucre, mais bien intégrée avec une acidité qui apporte ce qu’il faut de fraîcheur. Persistance intéressante. Pas compliqué et efficace. Avec les brochettes de poulet, le saumon ou en cocktail.

** $ ½

Vermouth de Pomme, Michel Jodoin, Montérégie, Québec

13,60$ (700 ml)

Code SAQ 13612639

15 % - n.d. g/l

J’aime beaucoup l’amertume de ce vermouth à base de cidre rosé. On y retrouve d’ailleurs plus d’une vingtaine d’extraits de plante. C’est épicé avec des notes de cardamone, de thé, et de fleur d’oranger. On peut le servir seul, avec des glaçons ou en cocktail.

** ½ $ ½

Omerto sec, Domaine de la Vallée du Bras, Charlevoix, Québec

24,70 $ (375 ml)

Code SAQ 12981483

15,5 % - 2,4 g/l

Un vin à base de… tomate! Aussi surprenant que celui puisse paraître, cette petite entreprise de Baie-St-Paul, à Charlevoix, est en train de faire connaître un peu partout dans le monde. Une recette « ancestrale » venant de l’arrière-grand-père de Pascal Miche, un Belge établi au Québec depuis une dizaine d’années. Fait de tomates bio, le vin montre une robe claire, un peu ambrée. Le nez est bien parfumé avec des notes de blé, d’herbes, de fleur et de miel. La bouche est ample et possède une vive acidité. C’est complètement sec et, curieusement, ça ne goûte aucunement la tomate. Cher, mais c’est un produit unique et original qui vaut la peine d’être essayé.

*** $$$ ½

Pinot gris 2017, Domaine St-Jacques, Montérégie, Québec

21,35 $

Code SAQ 12981301

13 % - 6,2 g/l

Ce pinot gris élaboré par Yvan Quirion et sa femme Nicole Du Temple à St-Jacques-le-Mineur fait partie des vins préférés au Québec. Le 2017 est encore meilleur que l’an dernier avec un nez invitant et de bonne intensité. Tonalités de fruits blancs et d’épices. Plutôt ample à l’attaque, il garde un petit côté rond tout en étant pourvu d’une bonne fraîcheur. Finale agréable et sans lourdeur. Impeccable!

** ½ $$

Vin de glace 2015, Domaine Des Salamandres, Montérégie, Québec

33,60 $ (200 ml)

Code SAQ 11343607

10,5 % - 250 g/l

Un des meilleurs vins de glace québécois actuellement disponible à la SAQ. Élaboré avec du vidal il offre un nez déjà complexe de confiserie, de rhubarbe, d’abricot séché, d’épices douces et de raisin sec. La bouche est généreuse, de bonne densité, avec un côté liquoreux assumé. Bonne acidité qui apporte de l’équilibre et permet à l’ensemble de rester fort digeste. À siroter bien frais, près du feu de camp.

*** ½ $$$$