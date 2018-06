Que boire avec un burger végétalien?

22-06-2018 | 10h33

Les burgers, façon nouvelle par Janie! Végétaliens en plus! Or, il est possible d’y aller tant avec un rouge qu’avec un blanc.

Dans le premier cas, on voudra choisir un rouge plus costaud, mais pas nécessairement trop tannique. Il faut du fruit, ce qui permettra de faire bon ménage avec le côté grillé des boulettes. En blanc, il est préférable d’y aller avec quelque chose d’assez gras et montrant des notes grillées. Le rosé aussi peut très bien faire. Optez pour quelque chose de plus vineux et évitez les trucs trop légers. Voici trois suggestions qui feront votre bonheur!

Buvez moins. Buvez mieux.

Meia Encosta Dao blanc 2017

10,45 $

Code SAQ 12332301

13 %

3,4 g/l

Un blanc portugais qui nous vient du Dao, une véritable pépinière de vins avec d’excellents rapports qualité/prix! Fait de malvasia fina, d’encruzado et d’autres cépages locaux, il offre de parfums agréables de fleur, de pêche et d’herbes. C’est assez simple, mais fruité, souple avec une acidité fine. Ça se boit bien frais et avec grand plaisir.

** $

Masciarelli Montepulciano-d'Abruzzo 2015

16,55 $

Code SAQ 10863774

13 %

4,9 g/l

Fait de montepulciano, il dégage des odeurs agréables de framboise, de cerise, d’herbe et d’anis. La bouche est marquée par un fruit léger, un peu rond, mais l’acidité relevée lui donne du tonus, si bien qu’on ne perçoit pas les presque 5 g de sucre résiduel. Moyennement corsé et doté d’une finale un poil rustique, on prend soin de le servir assez frais (15-16 °C) afin de faire ressortir le fruit. Impeccable!

** ½ $ ½

Domaine de la Bégude Bandol L'Irréductible 2016

38,50 $

Code SAQ 13622571

13 %

n.d. g/l

Presque 40 $ pour un rosé! Vous êtes fou, me direz-vous! Un peu oui… Mais pas tant que ça! On parle de la crème de la crème en rosé, le bandol étant réputé pour se conserver de longues années en cave. Celui-ci, à base de mourvèdre avec un peu de grenache, nous en met plein le nez et la bouche! Complexe et vineux, il fait partie des meilleurs rosés actuellement disponibles à la SAQ. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps, non?

*** $$$ ½