Famille HUGEL : 13 générations de bonheur

Installée depuis 1639 à Riquewihr, l’un des plus beaux villages d’Alsace, voire de France, le domaine Hugel est toujours 100% propriété familiale. Il est dirigé actuellement par Marc Hugel 12e génération avec l’aide des ses fils et neveux de la 13e génération. J’ai eu le bonheur de passer du temps avec Jean-Frédéric Hugel, fils du regretté Étienne qui nous a brutalement quitté en 2016*. Passionné de son terroir, allumé et généreux, il nous a fait faire le tour des vignes, de la maison et de ses vins. Un trésor au cœur de l’Alsace.

La famille Hugel est à la fois propriétaire et négociant. C’est-à-dire qu’elle possède ses propres vignes, soit une trentaine d’hectares autour de Riquewihr, tout en achetant les raisins d’autres producteurs sur environ 100 hectares et qu’elle vend sous l’étiquette « Classic ». Le célèbre Gentil, vendu dans plus d’une centaine de pays et qui vient de faire son entrée en Mongolie (!), représente un tiers de la production. Les vins de propriété sont commercialisés sous différents niveaux « d’expressions de terroirs ». Le premier niveau est appelé « Estate ». Il comprend le riesling provenant de sols marneux et le gewurztraminer sur sols argileux. Les « Grossi Laüe » et le « Schoelhammer » représentent la sélection des meilleures parcelles au cœur des grands crus, mais les Hugel persistent à ne pas mentionner l’appellation grand cru jugeant entre autres que la délimitation de l’aire d’appellation a été agrandie afin d’y inclure des parcelles dont la qualité est moindre ou, du moins, qui n’ont pas le caractère du cœur historique du grand cru. On retrouve enfin les Vendange Tardive (VT) et Sélection de Grains Nobles (SGN), vins phares de la maison produits en petite quantité et dont la qualité est renversante.

Voici mes impressions sur les vins, la plupart dégustés au domaine et à bouteille découverte.

Gentil Classic 2017, Hugel, Alsace, France

16,75 $ (2016 à la SAQ – 2017 à venir bientôt)

Code SAQ 367284

12,5 %

4,3 g/l

Sans doute le vin le plus connu de Hugel. Un assemblage qui comprend le côté suave et épicé du gewurztraminer, le corps du pinot gris, la finesse du riesling, le fruité et l’aromatique du muscat et le côté désaltérant du sylvaner. C’est ample, frais avec une petite amertume de fin de bouche. Facile et agréable. Polyvalent à table, c’est le vin d’été par excellence!

** ½ $ ½

Riesling Classic 2016, Hugel, Alsace, France

17,90 $ (2015 à la SAQ – 2016 à venir bientôt)

Code SAQ 42101

12,5 %

4,8 g/l

Bien sec avec son acidité vibrante. D’assez bonne intensité. Notes citronnées et légèrement florales. De bonne persistance avec effet salivant. Riesling d’école. Servir bien frais avec salade estivale.

** ½ $$

Riesling Estate 2014, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 21 € au domaine)

Plus sérieux et plus profond, on sent déjà que la marche est haute avec la gamme « Classic ». Notes de fruits mûrs et de pierre à fusil. Acidité franche, soyeux avec impression cylindrique. Déjà accessible, il est voué à un bel avenir.

*** ½

Riesling Grossi Laüe 2011, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 42,50 € au domaine)

Grossi Laüe signifie « grands terroirs » ou « terroirs prestigieux » en dialecte alsacien. Pour la famille Hugel, c’est l’équivalent des Grosses Gewächs en Allemagne ou des Grands Crus en Bourgogne. Assemblage de trois parcelles de vignes de 35 ans en moyenne situées sur les parties pentues du Schoenenbourg. Totalisant 53 hectares, et orienté plein sud, c’est le décor de carte postale sur lequel se pose le village de Riquewihr. Millésime chaud. Ça se sent au nez avec des tonalités d’agrume confit, d’abricot mûr, de mirabelle et d’iode. Bouche pleine, de belle densité avec une superbe acidité. On sent le vin puissant tout en montrant de la retenue. Très longue finale. Fera un grand classique.

****

Riesling Schoelhammer 2009, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 89 € au domaine)

Situé à mi-coteau, le Schoelhammer est une parcelle historique de la famille Hugel. Elle fait à peine une soixantaine d’ares, ce qui représente une trentaine de rangées de vignes uniquement de riesling. Le sol argilo-marneux est travaillé organiquement. Millésime solaire. Robe dorée montrant de l’éclat. Grande intensité aromatique. Complexe avec des notes de pierre à fusil, d’iode, d’abricot mûr, de miel et de nougat. Bouche puissante et cylindrique. L’impression que la matière s’accroche au palais. Magnifique finale. Grand vin.

**** ½

Pinot Noir Grossi Laüe 2011, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 34 € au domaine)

Les pinots noirs et pinots gris sous l’étiquette Grossi Laüe proviennent de Plostig, un terroir très calcaire. Vinifié et élevé en fût de chêne partiellement renouvelé, il en ressort un pinot élégant, tout en finesse, ciselé avec une matière nourrie. C’est salin avec des notes de griottes, de petits fruits rouges et de vanille. C’est souple, fringant, soyeux et gourmand avec une finale qui s’étire longuement. À ne pas manquer si jamais il débarquait au Québec.

*** ½

Pinot Gris Estate 2015, Hugel, Alsace, France

(non disponible)

Un peu fermé avec des notes de soufre qui prennent du temps à se dissiper. Notes de poivre blanc et de poire. Bouche ample, concise avec une matière de bonne densité. Finale soutenue. À carafer ou à attendre 2 ou 3 ans.

***

Pinot Gris Grossi Laüe 2011, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 21 € au domaine)

Bien ouvert au nez avec des parfums complexes et intenses de fleur d’oranger, d’épice et de poire. C’est ample, puissant, riche tout en restant bien sec malgré ses 10 g de sucre résiduel, il offre une finale longue et étoffée. Très bien, voire excellent.

*** ½

Gewurztraminer Classic 2015, Hugel, Alsace, France

19,65 $

Code SAQ 329235

13 %

8 g/l

Un gewurtz très classique et bien typé avec son aromatique intense laissant échapper des notes de fleur, de poivre rose et de litchis. C’est volumineux, frais avec un senti plutôt sec en bouche. Très bien fait, il ira à merveille avec les mets asiatiques ou épicés.

** ½ $$

Gewurztraminer Estate 2015, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 18 € au domaine)

Un vin déroutant par sa délicatesse de parfums et de bouche. Le gewurzt se présente tout en dentelle et montre beaucoup de précision. C’est aérien tout en montrant une belle viscosité. C’est surtout d’une grande buvabilité.

***

Gewurztraminer Grossi Laüe 2011, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 43 € au domaine)

Le gewurtz Grossi Laüe provient du Sporen, le troisième grand terroir des Hugel. Les 23 hectares se distinguent par leur uniformité des sols avec une dominante de sols argileux. Il donne ici un vin finement parfumé avec des notes complexes d’abricot, de miel, de fleur d’oranger, de nougat et de pierre à fusil. Grande intensité en bouche avec une matière large, cylindrique et montrant une acidité vibrante. Un tour de force qui permet de montrer à quel point ce cépage peut donner des grands vins.

****

Gewurztraminer Réserve Personnelle 1976, Hugel, Alsace, France

(non disponible)

Dégusté à l’aveugle, le vin a bluffé tous les dégustateurs. Une robe lumineuse de couleur vieil or aux reflets orangés. Un bouquet d’une grande intensité dominé d’abord par des tonalités de menthe, puis de bergamote, de fumée et de confiserie. Bouche ample, fraîche et délicate. Longue finale parfumée. Superbe bouteille.

****

Riesling Vendange Tardive 2012, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 28 € au domaine)

On revient sur le riesling. On retrouve la sève du cépage, sa fraîcheur et sa densité. Une bouche huileuse, précise et superbement parfumée. Finale kilométrique et salivante. Un immense plaisir et une magistrale leçon d’équilibre entre le sucre et l’acidité, sachant que le vin fait plus de 100g de sucre résiduel.

****

Gewurztraminer Vendange Tardive 2010, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 35 € au domaine)

Épicé avec encore plus d’intensité aromatique que sur le riesling. La bouche et puissante, riche, mais montre une retenue remarquable. Très racé.

****

Gewurztraminer SGN 2011, Hugel, Alsace, France

(non disponible)

On passe dans un tout autre monde. C’est concentré, séveux et d’une fraîcheur impressionnante. La densité et la longueur en bouche laissent tout simplement pantois. Grand vin.

**** ½

Gewurztraminer SGN « S » 2008, Hugel, Alsace, France

(non disponible à la SAQ – 58 € au domaine)

Le vin porte la mention « S » pour supérieur ou spécial. Jean-Frédéric. Le vin est tout aussi exceptionnel que le SGN, tout en montrant un supplément de densité. C’est huileux, presque sirupeux, mais jamais lourd, toujours fringant. Une magnifique caresse qui perdure plus d’une minute en bouche. Et l’émotion de boire une petite portion d’éternité, tellement ce vin pourra tenir la route longtemps.

**** ½

