5 vins à boire au Grand Prix du Canada

Les organisateurs du Grand-Prix du Canada sont historiquement permissifs sur l’alcool qu’on peut apporter sur le site. Tout en restant prudent, n’hésitez pas à prendre votre tire-bouchon, des gobelets en plastique et une bonne bouteille. En voici quelques-unes qui feront bon ménage avec la F1 ce week-end. Bon Grand-Prix !

À nouveau cette année, on lèvera nos verres à la mémoire de l’oncle André, de l’ami J-P, de même que pour les cousins Éric et Ian.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les bulles

Antech Cuvée Expression Crémant de Limoux 2015

20,00 $

Code SAQ 10666084

12 %

9 g/l

On commence avec évidemment quelques bulles. Un crémant de Limoux qui se rapproche d’un bon champagne d’entrée de gamme. Richesse et intensité au nez. Caramel, pudding au lait, brioche. Ample, acidité fine. Finale persistante évoquant la poire et la pomme jaune.

** ½ $$

Le blanc

Gruner Vetliner 2015, Nikolaihof, Wachau, Autriche

22,15 $

Code SAQ 13166181

12,5 %

1,5 g/l

Les blancs autrichiens sont à découvrir sans faute. Élaboré par l’une des plus anciennes maisons du pays, ce blanc à base de grüner vetliner livre des parfums distingués de fleur blanche, de poire, avec un fond minéral qui rappelle la craie. C’est ample à l’attaque, on sent le côté mûr, presque enrobé du fruit, mais le vin possède une franche acidité qui fait paraître l’ensemble droit et léger. Finale de caractère par sa fine amertume et sa longueur aromatique. Vin bio.

*** $$ ½

Le rosé

Château La Lieue Coteaux Varois en Provence 2017

17,80 $

Code SAQ 11687021

13 %

1,6 g/l

Assemblage de cinsault (70%) complété par le grenache. Les fruits sont récoltés la nuit afin de les protéger de la chaleur du jour qui précipite l'oxydation et diminue leur caractère fruité. Un rosé à la robe saumonée très pâle et aux reflets gris. Le nez est facile, tendre jouant sur tableau floral avec des touches d'épices. Fruité croquant avec matière nourrie, impression aérienne apportée par l'acidité juste. Le raffinement en finale lui donne de la classe. On en redemande! Encore cette année, l’un des meilleurs rosés offerts à la SAQ. Chapeau!

** ½ $$

Le rouge

Cooper Station Pinot Noir 2015 Alexander Valley

18,70 $

Code SAQ 13566281

13,5 %

8,2 g/l

Difficile

de résister à ce pinot noir américain qui vient de faire son apparition à la SAQ. On reconnaît facilement le cépage avec ses notes de fraise et un fond d’épices/fumée. Belle prestance, avec une matière mûre, bien ciselée, tonique offrant une bonne buvabilité malgré ses quelques grammes de sucre au compteur. Pour les amateurs de vins souples et veloutés.

** ½ $$

Le grand vin

Jean-Paul Daumen Châteauneuf-du-Pape 2015

41,75 $

Code SAQ 13085630

14%

1,8 g/l

Les châteauneuf-du-papes élaborés par Jean-Paul Daumen au Domaine de la Vieille Julienne sont souvent des tours de force, des vins alliant puissance, structure, fruité, profondeur et gourmandise. En parallèle, Jean-Paul a parti une petite activité de négoce dans laquelle il applique les mêmes soins. Et les résultats sont plus que probants. C’est le cas de son châteauneuf 2015 qui affiche des dimensions surprenantes pour un vin de ce prix. Bien parfumé avec des notes de laurier, de cerise et de lavande. C’est riche, enrobé avec des tanins étoffés. À boire ou à garder quelques années.

*** ½ $$$