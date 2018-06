Que boire avec des courgettes farcies?

04-06-2018 | 09h08

Avec les courgettes farcies, rien de plus facile. On peut y aller avec un rosé léger, un rouge juteux ou un blanc élégant. Voici trois suggestions qui vous feront passer un bon moment à table.

Buvez moins. Buvez mieux.

Listel-Gris 2017, Sable de Camargue, France

11,35 $

Code SAQ 270272

12,5 %

3,8 g/l

Un des grands classiques parmi les rosés disponibles en tout temps à la SAQ. Léger, mais toujours assez bien fait, pas explosif au nez mais très satisfaisant en bouche, avec une belle acidité, des saveurs de pêche qui reviennent en finale. Bel équilibre. Servir bien frais.

* ½ $

La Vieille Mule 2016, The Way of Wine Toowo, Côtes Catalanes, France

17,10 $

Code SAQ 13284604

14 %

2,2 g/l

Jeff Carrel est consultant en vin depuis une vingtaine d’années. Son labo-conseil a guidé de prestigieux domaines comme Mas Daumas Gassac et La Grange des Pères. Ayant à cœur la reconnaissance qualitative du Languedoc-Roussillon, il propose des vins faciles à boire et à bon prix. C’est le cas de cette cuvée Vieille Mule, symbole catalan, élaborée avec du grenache noir et vinifiée en cuve béton. Tonalités de cerise, réglisse, violette. Bouche souple, juteuse et peu tannique. À boire frais (15 °C)

** ½ $ ½

Weisser Burgunder Trocken 2016, Ökonomierat Rebholz, Pfalz, Allemagne

25,15 $

Code SAQ 13350755

12,5 %

1,8 g/l

Un des meilleurs domaines allemands de l’heure. Production bio et biodynamie. Un bijou de pinot blanc. Bonne intensité au nez. Floral, avec des touches de miel, de poivre blanc et d’iode. Bouche énergique, matière nourrie, acidité vive, amplitude, longueur et impression saline. Servir à 10 °C.

*** ½ $$ ½