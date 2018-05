Que boire avec vos viandes marinées?

22-05-2018 | 16h35

Rien de plus agréable que de marier vos BBQ avec des vins plus généreux, plus corpulents et évoquant des notes de fumée. En voici trois facilement disponibles à la SAQ qui feront un match parfait avec la sauce BBQ de Janie.

Buvez moins. Buvez mieux.

Édition Limité Cabernet-Sauvignon 2015, Perez Cruz, Valle del Maipo, Chili

21,45 $

Code SAQ 13554758

14 %

3,1 g/l

Une touche de petit verdot s’ajoute au 96% de cabernet sauvignon typiquement chilien. Un rouge riche et costaud offrant des notes intenses de cassis mûr, de poivre, de vanille, de plan de tomate et d’herbe. La bouche fait état d’une matière nourrie, de tanins mûrs et veloutés, le tout ne manquant pas de fraicheur. Un candidat parfait pour le BBQ! Servir autour de 16 °C

** ½ $$

Reserva 2014, Ijalba, Rioja, Espagne

21,60 $

Code SAQ 478743

13,5 %

1,4 g/l

Un classique au répertoire des riojas, vins qui ont la cote auprès des Québécois. Le tempranillo assemblé au graciano se font invitant et évoquent des parfums de vanille, de cerise, de fumée et de fût de chêne. La bouche est ronde, généreuse tout en montrant une bonne acidité. C’est souple et crémeux. Finale soutenue. Production bio. Servir autour de 17 °C.

*** $$

House 2011, Easton, Californie, USA

22,75 $

Code SAQ 10744695

14 %

2,7 g/l

Coup de coeur pour ce rouge californien à base de cabernet-sauvignon auquel on ajoute un peu de syrah. Avec sept ans au compteur, il se livre sans détour et pour notre plus grand plaisir. Parfums aguicheurs de cuir, de cassis et de poivre. La bouche est généreuse, juteuse et montre des tanins étoffés. C’est frais, énergique et d’une grande buvabilité. À essayer sans faute! Servir autour de 15 °C.

*** $$