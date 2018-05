8 très bons vins pour profiter du long week-end

18-05-2018 | 11h26

Qu’il s’agisse pour vous de la Fête de la Reine, du Jour de Victoria, de la Fête de Dollard, ou comme ici au Québec, de la Journée nationale des patriotes, ce sont trois jours de congé qui font notre bonheur! D’autant que la SAQ offre 8000 points Inspire avec tout achat de 75$ et plus, à partir d’aujourd’hui (18 mai) jusqu’à dimanche, ce qui représente grosso modo une remise d’achat de 10%.



Je vous suggère d’en profiter pour mettre la main sur des bouteilles à prix un peu plus élevé et ainsi mieux valoriser vos achats. C’est aussi le temps de faire des réserves pour les beaux jours d’été. Bref, voici huit très bons vins pour profiter du long week-end.

Buvez moins. Buvez mieux.

Fumaio 2017, Banfi, Toscane, Italie

15,45 $

Code SAQ 854562

12,5 %

5,5 g/l

Toujours satisfaisant et offert à petit prix, cet assemblage pour moitié de sauvignon et de l’autre de chardonnay donne un blanc aux tonalités de fruits blancs, d’herbes et de citron. C’est souple, simple avec une certaine rondeur contrebalancée par une bonne acidité. Parfait si vous aimez les blancs légers.

** $ ½

Rosso 2016, Altesino, Toscana, Italie

18,95 $

Code SAQ 10969763

13,5 %

2,3 g/l

Bon petit rouge à base de sangiovese qui est complété par le cabernet-sauvignon et le merlot. C’est sapide, légèrement corsé avec des notes de cerise, de goudron et de fleur séchée. Parfait avec le spag et autre plat à la tomate.

** ½ $$

Château Graville Lacoste 2017, Graves, France

23,55 $

Code SAQ 12211358

12 %

1,3 g/l

Élaboré par Hervé Dubourdieu, ce très joli vin provient de la région de Graves réputée pour donner les meilleurs blancs de Bordeaux. Dominante de sémillon complétée par le sauvignon blanc et une touche de muscadelle. Bien parfumé, assez gars avec une acidité fine. Le plan gastronomique parfait avec le homard.

*** $$ ½

Natoma 2014 Easton, Sierra Foothills, USA

26,10 $

Code SAQ 882571

13,8 %

1,2 g/l

C’est le pendant américain du vin blanc de Graves décrit ici haut. Uniquement fait de sauvignon blanc, il n’en demeure pas moins bluffant par ses arômes de fleur blanche, d’herbes et d’agrume chaud. C’est ample, précis et d’une pureté étonnante.

*** ½ $$ ½

Volpaia Chianti-Classico 2015, Italie

27,10 $

Code SAQ 10858262

13 %

1,8 g/l

À mon sens l’un des meilleurs chiantis sous les 30$ disponibles à la SAQ. Le 2015 fait flèche de tout bois avec des arômes invitants de cerise noire, d’épices douces et de balsamique. La bouche est friande, concise et montre une matière nourrie. Miam! Production bio.

*** ½ $$$

La Moussière 2017, Alphonse Mellot, Sancerre, France

29,85 $

Code SAQ 33480

13 %

1,6 g/l

Un classique au répertoire des vins de Sancerre. On y fait du vin depuis… 1513! Le 2017 m’a paru une grande réussite. Une synthèse entre le côté riche et gras du 2015, et le côté tendu et vineux du 2016. C’est finement parfumé, ample et long. Beau potentiel de garde en plus. Production bio.

*** ½ $$$

Syrah 2012, Qupé, Californie, USA

31,00 $

Code SAQ 866335

13,5 %

2,3 g/l

Une syrah américaine d’une rare élégance. Joufflue, sensuelle tout en restant précise et d’une grande buvabilité. Des arômes de violette, de poivre et de cassis mûr. À boire sans retenue. Servir autour de 16 °C.

*** ½ $$$

Cerasuolo di Vittoria 2015, COS, Italie

36,50 $

Code SAQ 12484997

13 %

2 g/l

Un des producteurs ayant contribué au renouveau qualitatif de la Sicile. Un rouge tout en nuance s’appuyant sur une dominante de nero d’avola et complété par du frappato, deux cépages typiques de cette île italienne. C’est ample, finement tissé avec des tonalités de prune, de cerise, de santal et de pivoine. Production bio. Servir à 15°C.

*** ½ $$$ ½