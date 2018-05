Cinq vins pour la fête des mères

11-05-2018 | 09h38

Ce sont souvent les premiers mots qu’on apprend. Elle est la personne la plus précieuse au monde. Celle qui nous donne la vie ainsi qu’une très grande partie de la sienne.

Encore aujourd’hui, elle m’aide à naviguer dans la mienne. Ses paroles sont toujours douces et ses gestes débordants d’amour. Qu’elle soit encore avec vous ou qu’elle soit ailleurs, n’oubliez pas dimanche, pour la fête des mères, de lui dire merci et que vous l’aimez.

Buvez moins. Buvez mieux.

Merlot 2015, Lalande Bellevue, Premières Côtes de Blaye, France

13,60 $

Code SAQ 624304

12 %

2,3 g/l

Nouvel habillage pour ce petit bordeaux qui tire son épingle du jeu depuis plus de 15 ans au Québec. On trouve dans ce 2015 un côté juteux et fruité que n’avait pas le millésime précédent. Assez généreux et doté de tanins détaillés, il montre un côté digeste qui ajoute à son intérêt. À servir autour de 15-16 °C avec un morceau de thon grillé ou une entrecôte sauce bordelaise. Excellent rapport qualité/prix.

** ½ $ ½

Domaine Perraud, Mâcon Villages 2016, France

18,70 $

Code SAQ 12284709

12,5 %

1,7 g/l

Meilleur que l’an dernier avec un supplément d’acidité, ce chardonnay élégant, généreux et aguicheur est à essayer impérativement. On sent dans le vin une authenticité et une finesse de constitution que l’on retrouve dans les grands bourgognes blancs, mais dont les prix sont devenus malheureusement ridicules. Chapeau à Jean-Christophe Perraud qui a repris le domaine familial en 2005. Sans doute l’un des meilleurs vins blancs à moins de 20$ à la SAQ.

*** $$

Mescladis 2017, Domaine Clavel, Pic St-Loup, France

19,15 $

Code SAQ 12924770

12,5 %

1,5 g/l

Toujours aussi convaincant, ce rosé du Languedoc est un assemblage de syrah, grenache et mourvèdre. Couleur pâle. Nez bien parfumé. Des notes de fruits rouges, de garrigue

et de pivoine. On sent la même énergie dans le vin que par le passé. C’est ample tout en restant précis et savoureux. Finale finement épicée. Production bio. La classe!

*** $$

Assyrtiko 2016, Argyros, Santorin, Grèce

25,90 $

Code SAQ 11639344

13,5 %

n.d. g/l

De l’assyrtiko issu de vieilles vignes poussant sur des sols volcaniques. Le 2016 montre à nouveau une grande pureté au nez avec notes de fruits blancs, une touche tropicale et un arrière-plan salin envoûtant. Ample à l’attaque, la bouche se resserre légèrement et gagne en tenue sous l’impulsion de l’acidité naturelle et plutôt vive de l’assyrtiko. Du volume, de la puissance, mais aussi ce côté aérien et croquant. Longue finale sur des notes de poire et d’iode. Grande buvabilité. Quantités limitées dans le réseau SAQ.

*** ½ $$ ½

Grüner Veltliner Loiserberg Reserve 2016, Weingnut Loimer, Kamptal, Autriche

34,75 $

Code SAQ 11901841

12 %

1,3 g/l

On s'intéresse malheureusement trop peu aux vins autrichiens. C'est d'autant plus triste que la sélection à la SAQ, quoique restreinte, est pourtant d'excellent niveau. Pour preuve, ce blanc à base de grüner veltliner issu de l’agriculture biologique et produit par l'un des meilleurs domaines. De bonne intensité et devenant complexe, le nez réjouit avec ses parfums calcaires, de fruits jaunes, de pêche, de lime et de fleur sauvage. Ample en attaque, précis, énergique, parfaitement sec, il offre une longue finale salivante. Superbe! Quantités limitées dans le réseau SAQ.

**** $$$ ½