04-05-2018 | 09h36

Cette semaine avait lieu la grande dégustation des vins de Grèce à Montréal. Un salon qui permet de rencontrer plusieurs producteurs, mais surtout de sortir de sa zone de confort.

En plus d’être un des plus vieux pays producteurs, la Grèce est une formidable pépinière à découvertes. Des vins le plus souvent authentiques, uniques par la nature indigène de ses cépages et qui, pour notre plus grand bonheur, se vendent à prix d'ami.

Avec le printemps qui semble enfin vouloir s'installer, ce sont des vins tout indiqués tant pour les grillades d'agneau, de bœuf ou de poisson sur le BBQ que pour les fruits de mer ou les fritures. Voici cinq vins grecs à ne pas manquer.

Buvez moins. Buvez mieux.

Rapsani 2013, Tsantali, Thessalia, Grèce

11,75 $

Code SAQ 590836

13,5 %

2 g/l

Sans doute le rouge le plus emblématique de Grèce et le plus populaire au Québec. L'étiquette a d’ailleurs été dessinée par deux Québécois : Patrick Plourde et Philippe Desmarais. C’est aussi l’un des vins grecs les moins chers. Juchées sur les abords du vénérable Mont Olympe, les vignes de xinomavro, krassato et stravroto sont complantées pêle-mêle. Un rouge généreux, rustique, jamais puissant ni agressant, simple et savoureux. Disponible partout au Québec.

** $

Paranga blanc 2016, Kir-Yianni, Florina, Grèce

13,60 $

Code SAQ 13190190

12 %

1,5 g/l

Un assemblage dominé par le roditis qui apporte le corps et l’acidité, et complété par le malagousia qui apporte de l’intensité aux parfums. Tonalités de muscat, de fleur, d’abricot, de mandarine, de jasmin et de poivre blanc. Il paraît moins tranchant que l’an dernier tout en restant savoureux et désaltérant. L’été peut se montrer le bout du nez! Disponible dans 229 points de vente au Québec.

** ½ $ ½

Atlantis 2017, Argyros, Iles de la mer Égée, Grèce

18,35 $

Code SAQ 11097477

13 %

5,7 g/l

Un blanc grec en voie de devenir un classique! Plus riche que par le passé, il n’en demeure pas moins un redoutable étanche-soif. Un assemblage dominé par l’assyrtiko et complété par l’aidani et l’athiri, tous des cépages autochtones. C’est floral avec un fond d’abricot et de miel. La bouche est généreuse, simple et possède une acidité relevée. Finale salivante aux tonalités de citron et d’iode. Un must!

** ½ $$

Refosco/ Mavrodaphné 2015, Mercouri, Patras, Grèce

22,30 $

Code SAQ : 11885537

13,5 %

1,6 g/l

Un vin dépaysant. Il est élaboré avec du refosco, un cépage italien, et assemblé à du mavrodaphné, cépage typique de la région de Patras avec lequel on fait habituellement des vins doux et qui sert de plus en plus à produire des « vin de table ». C’est un rouge élégant et généreux. Le nez évoque des parfums de cuir, d’animal et de raisin de Corinthe. Tanins étoffés. Bonne longueur à la fois structurelle et aromatique. C’est digeste et étonnamment peu cher pour la qualité.

*** $$ ½

Assyrtiko 2016, Hatzidakis, Santorini, Grèce

28,50 $

Code SAQ 11901171

13,5 %

1,9 g/l

Retour heureux sur les tablettes pour ce superbe blanc qui sera malheureusement le dernier vinifié par Haridimos Hatzidakis, le magicien de Santorin nous ayant quitté abruptement l’été dernier. Un bijou. Des tonalités de grande intensité rappelant le citron confit, l’ananas, la papaye, le genévrier et l’air marin. À la fois dense et aérien, doté d’une acidité précise sans être tranchante. Finale sèche laissant à une étonnante rémanence saline et citronnée. Le bonheur! Dépêchez-vous, il en reste très peu dans le réseau SAQ.

*** ½ $$$