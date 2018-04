Printemps DézIPpé: un salon à ne pas manquer!

27-04-2018 | 15h46

Le Regroupement des agences spécialisées dans la promotion des importations privées des alcools et des vins (le fameux RASPIPAV) tiendra samedi et dimanche la portion printanière de sa foire aux vins d’importation privée : le Printemps DézIPpé! Pour une 8e année de suite, l’événement se tiendra dans la grande salle de bal du Marché Bonsecours.

À la demande générale, le Salon sera ouvert dès le samedi 28 avril 2018 pour permettre au grand public de venir faire provision pour l’été.

Plus de 30 agences ainsi que plusieurs producteurs vous attendent afin de vous faire découvrir leurs nouveautés. La journée du dimanche 29 avril 2018 sera réservée aux médias, titulaires de permis, employés SAQ et étudiants en sommellerie.

Horaire : de 12 h à 19 h

Cout d’admission : 30 $ à la porte (incluant 15 $ en coupons pour dégustation)

En prévente : 30 $ (incluant 20 $ en coupons pour dégustation)

Autrement, voici trois vins qui méritent votre attention.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les bulles

Platine Brut, Nicolas Maillart, Champagne, France

49,50 $

Code SAQ 13567778

12,5 %

6,3 g/l

Une belle découverte que ce champagne vendu sous la barre des 50$. Après avoir repris les vignes du domaine familial qui vendait ses raisins à la coopérative, Nicolas Maillart a repris la mise en bouteille au domaine et a complètement revu la conduite des vignes avec une approche bio et respectueuse du terroir. Dominé par le pinot noir et complété par le chardonnay et le pinot meunier, le vin repose sur une base de 2013 à laquelle s’ajouter des vins de réserve plus vieux. Un nez de bonne complexité et d’intensité moyenne, finement grillé évoquant des tonalités de lilas, de pomme et de poire. La bouche présente une fine effervescence. La matière est nourrie, sans être riche, plutôt vineuse avec une acidité qui apporte une belle vigueur. Finale soutenue rappelant la craie et la poire grillée. Un champagne qui fait la barbe à des cuvées vendues 30$-40$ plus cher.

**** $$$$

Le blanc

Alchymiste 2016, Domaine Sclavos, Côtes d'Énos, Grèce

18,15 $

Code SAQ 13503766

12 %

1,6 g/l

La Grèce viticole ne cesse de m’impressionner. Cette fois, direction l'île de Céphalonie, une île paradisiaque située dans la mer Ionienne, à l'ouest du pays. Evriviadis Sclavos fait partie des pionniers du vin nature. Il élabore ici un vin à base de cépages autochtones (vostilidi, moschatela, tsaousi, et zakynthino) donnant un nez assez déstabilisant avec des parfums intenses de fleur sauvage, de maquis, d’abricot et de miel. La bouche montre un équilibre surprenant entre acidité, amertume et richesse. Ne pas servir trop froid, soit autour de 10 °C.

*** $$

Le rouge

Barbaresco 2014, Beni di Batasiolo, Italie

27,10 $

Code SAQ 13111842

14,5 %

3,3 g/l

Un classique au répertoire piémontais. Les vins de cette maison se distinguent par leur rapport qualité/prix difficile à battre. Ce 100% nebbiolo vous en mettra plein les narines avec ses odeurs de cerise, de goudron et d’épices douces. La bouche fait état d’une matière généreuse, de tanins passablement étoffés et d’une bonne acidité qui apporte au vin buvabilité et plaisir au dégustateur! Parfait avec l’agneau grillé. Servir autour de 16-17°C.

*** $$$