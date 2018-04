Que boire avec une soupe champignons bok choy?

19-04-2018 | 11h09

Coriandre, gingembre, soya, lime, champignon, bok choy et sambal oelek : cette ribambelle de saveurs exotiques appelle des vins légers axés sur le fruit sans pour autant manquer de substance.

Je pense à un vin rosé dont les nouveaux millésimes 2016 et 2017 commencent à débarquer à la SAQ, mais aussi à des vins rouges sapides et gouleyants comme on peut en trouver dans le Beaujolais. En voici deux qui méritent votre attention et qui sont actuellement disponibles à la SAQ.

Buvez moins, buvez mieux.

La Gordonne, Château Font Freye, Côtes de Provence, France

16,60 $

Code SAQ 13384832

12,5 %

1,4 g/l

Afin de minimiser les variations de production d’un millésime à l’autre, la maison a choisi de suivre la manière de faire en Champagne en intégrant des vins de réserve dans les assemblages. Cela permet d’apporter un supplément de complexité et de structure tout en conservant la fraîcheur et le fruit des vins les plus jeunes qui restent majoritaires. C’est ce qui explique pourquoi il n’y aucun millésime affiché sur la bouteille. Il en résulte un rosé évoquant des notes de fruits rouges, de fleur et un côté bonbon. La bouche est ronde, de bonne acidité avec une longueur notable. À boire bien frais, autour de 8-10 °C.

** ½ $ ½

Les Grands Cras 2016, Domaine Ruet, Morgon, France

21,85 $

Code SAQ 13286597

12,5 %

2,5 g/l

Ce 100% gamay provient de Morgon, l’une des appellations communales ou crus du Beaujolais plus populaire du Beaujolais. On y trouve un nez qui « morgone » avec ses notes d’épices douces et de cerise. La bouche est généreuse, les tanins souples et la fraîcheur apportent une belle buvabilité à l’ensemble. Finale intéressante sur des notes réglissées. À boire frais, autour de 15 °C.

*** $$