Que boire avec des boulettes véganes?

05-04-2018 | 10h47

Pour les boulettes Ikea… en mode végane avec sa sauce crémeuse, on peut se permettre d’aller vers des vins plus plantureux, plus généreux tout en évitant les vins trop boisés. En voici deux qui devraient donner d’excellents résultats.

Buvez moins. Buvez mieux.

Réserve de Bonpas 2016, Côtes du Rhône, France

13,65 $

Code SAQ 12383352

14 %

1,8 g/l

Les fortifications de Bonpas, vieilles de 700 ans, veillaient autrefois au « bon passage » des voyageurs entre Rome et Avignon. Propriété aujourd’hui de la famille Boisset installée en Bourgogne, cette cuvée Côtes du Rhône est aussi bonne que la Réserve des Challières 2016 commenté la semaine dernière. On sent le vin un peu plus riche, plus floral avec des notes de fruits noirs. C’est simple, pas simplet et d’une bonne buvabilité. Impeccable à ce prix!

** $ ½

Dolcetto 2015, Silvio Grasso, Langhe, Italie

20,00 $

Code SAQ 12062081

14 %

2,5 g/l

Le dolcetto est un cépage rouge surtout répandu dans le Piémont. Il peut donner des vins lourds et tanniques, mais quand il est bien maîtrisé, il peut être juteux et redoutable à table. C’est tout le contraire ici avec un rouge à la robe brillante. Des parfums de prune, de cerise confite, de réglisse et d’herbe lui confèrent un charme certain. La bouche présente une matière nourrie, des tanins souples et une acidité vibrante qui donne beaucoup d’élan au vin. Touche d’alcool en finale et bonne longueur. Un vin de plaisir qui fera malheur avec les boulettes de Janie! Servir autour de 15 degrés.

*** $$