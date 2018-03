Cinq vins pour célébrer le printemps!

24-03-2018 | 09h37

On y est! Le printemps! Enfin, presque…

Déjà, les journées sont plus longues, il ne reste plus au soleil qu’à venir nous chauffer la couenne. Avec les beaux jours à notre portée, nous avons tendance à préférer des vins plus légers, plus en phase avec l’air du temps, mais pas nécessairement plus dilués ou moins bons. C’est le côté digeste, l’impression que le vin se boit tout seul que l’on recherche. Voici cinq vins pour célébrer l’arrivée officielle du printemps!

Buvez moins. Buvez mieux.

Rosé Pinot Gris 2017, Domaine de Reuilly, Reuilly, France

22,60 $ Code SAQ 13509164

12,5 %

1,3 g/l

Quoi de mieux que commencer le printemps avec du rosé? Et pas n’importe lequel! Issu de pinot gris, c’est un vin montrant une couleur très pâle. Finement parfumé au nez avec des notes de melon et de fleur. La bouche est ciselée par une acidité fine et on sent le fruit croquer sous la dent. De toute beauté!

*** $$ ½

Grande Réserve des Challières 2016, Bonpas, Ventoux, France

11,90 $ Code SAQ 331090

14 %

1,8 g/l

Mais comment font-ils pour produire un vin aussi bien fait à si petit prix chaque année?! Moins dodu que l’an dernier, ce 2016 de la maison Bonpas est tout aussi agréable à boire. Des notes de fruits noirs et de garrigue. La bouche est souple, bien nourrie et présente une finale légèrement poivrée et montrant une pointe de chaleur. Un incontournable avec les burgers du premier BBQ de l’année!

** $

Famille Lieubeau 2014, Muscadet Sèvre et Maine Clisson, France

23,90 $ Code SAQ 12923021

12 % 1,3 g/l

Si vous êtes amateur d’huîtres, c’est le bon plan! Un muscadet qui a de la gueule et qui vous agrippe le palais. Profitant d’un élevage de 24 mois sur lie, le vin offre une bouche ample et précise tout en montrant une acidité fine et tranchante. Nez complexe d’agrume confit, de silex et de cailloux frottés. Une merveille à servir bien frais.

*** ½ $$ ½

Dolcetto d'Alba 2015, Sandrone Luciano, Italie

23,50 $ Code SAQ 10456440

13 %

2,1 g/l

Une maison dont la réputation n’est plus à faire! Une belle couleur violacée. Un nez charmeur de prune, d’épices, de pivoine et de balsamique. En bouche, le vin est généreux, de bonne richesse avec des tanins encore solides. L’ensemble reste équilibré et affiche une buvabilité étonnante. Un très joli dolcetto à ouvrir entre amis autour de charcuteries et autres cochonnailles du midi!

*** $$ ½

Morgon 2016, Jean Foillard, France

29,15 $ Code SAQ 11964788

12,5 %

1,4 g/l

Après un millésime 2015 un peu hors-norme avec des degrés d’alcool frisant les 15%, retour à la normale pour les vins d’un des meilleurs producteurs du Beaujolais. Un nez affriolant de petits fruits rouges, de violette, d’épices, d’herbes et cette impression que le vin « morgonne ». Belle pureté en bouche avec un fruit précis, des tanins souples et fins, une acidité qui rend l’ensemble fringant et une buvabilité contagieuse! Miam!

*** ½ $$$