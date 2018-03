Des vins légers pour accompagner le pesto

23-03-2018 | 11h38

Les indémodables pâtes au pesto, mais cette fois avec une saveur bien distincte : la menthe! Cette dernière étant intensément parfumée, ce n’est pas simple de trouver le bon accord mets et vins. Je vous suggère d’opter pour des vins légers, à l’aromatique bien défini et à l’acidité élevée. En voici deux pas cher du tout qui devraient bien se marier!

Buvez moins. Buvez mieux.

Masciarelli 2016, Trebbiano d'Abruzzo, Italie

13,60 $ Code SAQ 12635097

13 %

2,9 g/l

Moins cher que l’an dernier et toujours aussi satisfaisant! Un blanc authentique et de facture moderne qui nous vient de la région des Abruzzes, en Italie. Élaboré avec du trebbiano, c’est un vin qu’on peut classer comme « étanche-soif ». C’est simple, de bonne facture tout en montrant de belles saveurs de miel, de pomme, d’abricot et d’acacia. Assez tendre en attaque, presque dense, le vin conserve une belle nervosité. Rapport qualité/prix/plaisir difficile à battre!

** ½ $ ½

Alvaro Castro 2013, Quinta de Pellada, Dão, Portugal

16,55 $ Code SAQ 13115270

13 %

2 g/l

Excellent producteur situé dans le Dão, région du Portugal offrant parmi les meilleurs rapports qualité/prix du pays, voire d’Europe! Élaboré à partir de cépages locaux (encruzado 40 %, malvasia fina 30 % et cercial 30 %), c’est un blanc original bien parfumé aux accents de fleurs, d’amande, d’herbe avec un fond muscaté. La bouche est bien ficelée, une matière assez ample, une vive acidité et une longueur qui se termine sur des notes salines et de miel. Servir bien frais.

** ½ $ ½