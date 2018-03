Trois rouges et deux blancs à essayer

16-03-2018 | 18h06

On y est presque! Le printemps et à nos portes. On aime déjà de pouvoir profiter un peu plus de la journée avec l’heure avancée. Les apéros au rosé sur la terrasse ne vont pas tarder. D’ici là, je vous laisse avec trois rouges et deux blancs qui viennent de débarquer à la SAQ et qui ont retenu mon attention. Bref, cinq vins à ne pas manquer!

Buvez moins. Buvez mieux.

Otonal Joven 2016, Olarra, Rioja, Espagne

11,30 $ Code SAQ 12663135

13,5 %

1,9 g/l

Belle surprise que ce petit rouge espagnol qui nous revient dans un nouveau millésime et vêtu d’une nouvelle étiquette. Élaboré avec du tempranillo, c’est un vin simple, mais doté de jolis parfums de cerise, de fraise et d’épices douces. La bouche est juste assez ample, souple et fraîche. Un vin léger pour nous préparer aux belles journées ensoleillées. Difficile de trouver mieux à ce prix!

** ½ $

Monte Piazzo 2014, Masi Serego Alighieri, Valpolicella Classico Superior, Italie

23,55 $ Code SAQ 10543404

13,5 %

2,0 g/l

Un valpolicella sérieux qui profite de l’ajout de moûts de raisins semi-séchés et d’un élevage de 18 mois en fût de chêne slovène et de quatre mois en fût de bois de cerisier. S’appuyant sur base de corvina à laquelle s’joutent un peu de rondinella et de molinara, il donne un rouge épicé avec des notes de fruits noirs et de réglisse. La bouche est structurée par des tanins assez fermes, mais la masse fruitée apporte ce qu’il faut d’équilibre. Définitivement un vin de table qui ira à merveille avec les derniers braisés de viande de l’année.

*** $$ ½

Pinot Noir 2015, Chanson Père & Fils, Bourgogne, France

23,65 $ Code SAQ 11598394

12,5 %

1,9 g/l

On passe dans un tout autre univers. Alors que s’achèvent les Grands Jours de Bourgogne, rien de mieux que de se rappeler la Terre sainte avec ce très bon pinot noir de la maison Chanson. Bénéficiant des largesses du millésime 2015, c’est un vin tout en subtilité qui montre une belle richesse de fruit. Ciselé par une fine acidité, il laisse une agréable impression de griotte et de fumée. À boire sans retenue!

*** $$ ½

Branco da Gaivosa 2015, Domingos Alves de Sousa, Douro, Portugal

20,30 $ Code SAQ 13369819

13 %

1,2 g/l

Le Douro poursuit sa progression qualitative dans la production de vins secs, notamment en blanc. Celui-ci est un assemblage hétéroclite de malvasia fina, d’arinto et de gouveio, trois cépages locaux. Une couleur jaune intense faisant place à des parfums tout aussi intenses et exotiques de fleur d’oranger, d’amande, de miel et d’abricot confit. C’est ample en bouche, doté d’une acidité basse et la finale salivante s’étire sur des notes de miel, vanille et d’iode. Belle découverte!

*** $$

Marsannay blanc 2015, Jean-Claude Boisset, France

43,50 $ Code SAQ 12987383

12,5 %

1,3 g/l

On termine avec un blanc racé provenant de Marsannay, région en Bourgogne habituellement réputée pour ses rouges. Vinifié par le talentueux et sympathique Grégory Patriat, c’est un vin qui montre un bel équilibre entre son caractère froid (Marsannay étant située au nord de la Côte-de-Nuits) et le millésime chaud qu’est 2015. On sent un peu d’élevage au nez avec des notes subtilement boisées, mais aussi beaucoup de fruits. Bonne tension et une finale sèche et salivante. Apéro de luxe ou parfait compagnon des poissons en sauce.

*** ½ $$$ ½