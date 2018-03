La casserole de thon... avec la culpabilité en moins!

01-03-2018 | 16h41

À l’instar de la casserole de thon, pas besoin de se prendre la tête pour faire un bon accord avec le vin. Optez pour un blanc sec axé sur la richesse et le fruit (évitez les trucs boisés) ou pour un rouge léger au fruit croquant (encore ici, pas de bois) et le tour est joué!

Buvez moins. Buvez mieux.

Grandes Mises 2014, Mommessin, Beaujolais Blanc, France

21,95 $ Code SAQ 13498928

13 %

1,2 g/l

Je continue d’être impressionné par cette nouvelle gamme « Grandes Mises » de la maison de négoce Mommessin qui, par le passé, nous avait habitués à des vins commerciaux et sans âmes. On est sur du chardonnay de belle qualité, ce que l’on peut qualifier de curiosité dans le Beaujolais, mère de rouge à base de gamay. C’est rond et bien parfumé avec des notes de poire, de citron, d’amande et de banane mûre. La bouche montre une belle richesse, de la tension et une finale assez soutenue. Ne pas servir trop froid (atour de 10 degrés).

** ½ $$

Poggio Ai Grilli 2015, Tenuta San Jacopo, Chianti, Italie

18,25 $ Code SAQ 13465878

13,5 %

1,6 g/l

Un 100% sangiovese dans sa plus pure expression. Élevage en cuve inox, pas de bois. Le nez est aguichant avec ses tonalités de cerises, de groseilles et de fleur. En bouche, la matière est de bonne tenue, fluide, et parée d’une acidité vibrante, faisant ainsi paraître le vin bien ciselé. À l’aveugle, on a l’impression d’avoir un pinot noir dans le verre. Production bio. À servir autour de 15 degrés.

** ½ $$