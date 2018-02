Cinq vins pour comprendre ce qu'est un vin corsé

23-02-2018 | 16h05

J’aime toujours avoir sous la main un ouvrage de référence. Le Dictionnaire de la langue du vin par Martine Coutier (Édition CNRS), c’est comme le Petit Robert de la dégustation. Un formidable condensé qui permet d’apprivoiser et mieux comprendre les mots du vin.

Pour le mot corsé, qui prend sa place entre le mot « Corsage (avoir du) » et « Cossu », l’auteure nous dit ceci : « Qualifie un vin qui présente des caractères intenses dus à la richesse et à la proportion des constituants (extraits et tannins) renforcés par l’alcool. Synonyme. Chaleureux, étoffé, généreux. Antonyme. Froid. Léger. »

Avouez qu’après avoir lu ça, vous êtes un peu moins excités de savoir ce qu’on dit à propos d’un vin qui a du corsage… Plus sérieusement, on comprend que par corsé, on parle d’un vin intense, qui laisse une impression tannique en bouche. Dans les pastilles de goût de la SAQ, c’est la catégorie Aromatique et Charnu. La prochaine fois, je vous expliquerai comment les vins corsés expliquent en partie l’existence de vins infects comme Ménage à trois et Wallaroo Trail. Dans l’attente, voici cinq bons vins qui vous permettront de mieux saisir ce que l’on entend par vin « corsé ».

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Halos de Jupiter 2016, Michel Gassier & Philippe Cambie, Côtes-du-Rhône, France

17,90 $ Code SAQ 11903619

15 %

4,3 g/l

Une association entre Philippe Cambie, œnologue vedette à Châteauneuf-du-Pape, et Michel Gassier qui met habilement en valeur les vins de Costière de Nîmes. Il en résulte un vin plantureux, riche et corsé. Flaveurs de cerise confite, d’herbes de Provence et de poivre. Un colosse qui vaut mieux passer en carafe 30-45 minutes et servir autour de 16 degrés. Pour palais averti!

** ½ $ ½

Altano 2015, Symington, Douro, Portugal

18,00 $ Code SAQ 11157097

13,5 %

Beaucoup de soleil dans ce très bon rouge sec provenant du magnifique Douro. Un assemblage de cépages bien typiques (touriga franca, touriga nacional, tinta roriz et tinta barroca) résulte en un vin aux parfums de prune, de figue et d’épices. La bouche est charnue, des tanins mi-corsés, de la sève et ce qu’il faut d’acidité afin de rendre l’ensemble frais et digeste. Nettement plus convaincant que le 2014. Production bio.

** ½ $ ½

Cuvée Clémence 2015, Domaine de Boissan, Côtes du Rhône Villages Sablet, France

21,55 $ Code SAQ 712521

13,5 %

2,5 g/l

Sablet fait partie des vingt dénominations géographiques qui peuvent s’accoler à l’appellation Côtes du Rhône. Ce village qui jouxte l’appellation Gigondas, doit son nom à des terrains sableux et des collines de saffre, sorte de sable jaune. Les vins rouges sont habituellement capiteux, mais les meilleurs, comme celui-ci, parviennent à conserver suffisamment de fraîcheur et de buvabilité. Accrocheur au nez, riche et généreux en bouche, le vin est finement structuré et doté d’une étonnante persistance où s’entremêlent des notes de garrigues, de prune et d’épices douces. Passage en carafe 30-45 minutes recommandé. Production en conversion bio.

*** $$

Lirac 2015, Château Mont-Redon, France

23,90 $ Code SAQ 11293970

14,5 %

2,2 g/l

Retour sur les tablettes de cet excellent rouge élaboré par la famille Abeille - Fabre. Un assemblage dominé par le grenache et complété par la syrah et le mourvèdre donnant un vin gourmand, charnu avec une légère impression de chaleur en finale. Le tout montre un bel équilibre et un potentiel de garde intéressant. C’est comme boire du châteauneuf-du-pape à petit prix.

*** $$ ½

La Fage 2015, Cosse-Maisonneuve, Cahors, France

27,20 $ Code SAQ 10783491

13 %

1,2 g/l

Parfait exemple pour comprendre qu’un vin tannique peut aussi avoir de la finesse. Matthieu Cosse et Catherine Maisonneuve produisent parmi les meilleurs vins de cette jolie région du Sud-Ouest. Les cuvées du domaine sont déterminées par la spécificité des sols. Les pieds de malbec utilisés pour faire le La Fage poussent dans des sols argilo-graveleux. On devine un rouge profondément coloré. C’est floral, du fruit et des notes d’anis. Un vin concentré, ample, jamais ferme, tout en fraîcheur mettant le fruit en lumière. Longue finale poivrée. Élégance, authenticité en plus d’être remarquablement digeste. Production bio/biody. Grand coup de cœur!

**** $$$