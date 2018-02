Apportez son vin dans le Sud  Prise 4

16-02-2018 | 15h27

Parce que vous êtes plusieurs à avoir la chance de partir dans le sud au soleil et de nous laisser avec la petite glace dans l'escalier tournant qui nous fera tomber sur le… Le plus souvent en formule tout inclus, mais aussi par soi-même. Qu’importe. Je vous le dis, le redis, vous le répète : placer 2 ou 3 bonnes bouteilles dans votre valise. Vous allez me remercier au centuple.

Parce qu’on a beau vous dire que c’est « tout inclus », alcool compris, reste que ça ne vole pas haut côté qualité. Et le vin, c’est toujours le pire. Souvent un seul de la même « marque ». Tant pour le rouge, le blanc que le rosé. Peu fort en alcool, fluide, parfois sucrailleux. On a du mal à en prendre plus de deux verres sans y ajouter des glaçons…

La solution: apporter deux ou trois bonnes bouteilles dans ses valises! L’apéro au champagne sur la plage avec couché de soleil, un bon blanc avec le poisson frais du jour ou un rouge tonique avec le porcelet à la broche, ça peut faire la différence entre de belles et de magnifiques vacances!

Vous pouvez généralement prendre au moins deux bouteilles par personne, souvent plus. Prenez tout de même soin de vérifier sur Internet auprès du service des douanes du pays visité les quantités permises afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Voici quelques suggestions actuellement disponibles à la SAQ qui ne feront que rehausser le plaisir de votre séjour au soleil.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Vincent Carême Brut Vouvray 2015

25,35 $ Code SAQ 11633591

13 %

10 g/l

Des bulles de Loire à la fois festives et sérieuses. Élaboré à partir de chenin, on décèle des notes de pomme verte, de miel, d’épices et de terre humide. La bouche est bien ficelée, ample et vive avec une bulle de bonne finesse. Finale persistante. Production bio. À l’apéro ou sur le poisson.

*** $$$

Atlantis 2016, Argyros, Iles de la mer Égée, Grèce

18,35 $ Code SAQ 11097477

13 %

5,7 g/l

Un classique pour partir dans le sud! Avec ses origines à Santorin, dans la mer d’Égée, on comprend pourquoi! Plus riche que par le passé, il n’en demeure pas moins un redoutable étanche-soif. Un assemblage dominé par l’assyrtiko et complété par l’aidani et l’athiri, tous des cépages autochtones. Finale salivante aux tonalités citronnées. Un must!

*** $$

Aidani 2016, Domaine Hatzidakis, Cyclades, Grèce

30,25 $ Code SAQ 13110209

14 %

3,0 g/l

On reste à Santorin, mais cette fois avec un vin plus sérieux par feu, le magicien Haridimos Hatzidakis. Composé uniquement d’aidani, ce qui est assez rare, pour ne pas dire unique, c’est un vin bio non filtré. Bien qu’il soit préférable de l’ouvrir quelques heures avant de le servir (disons le matin pour le boire le soir en prenant soin de retirer l’équivalent d’un petit verre), la patience sera bien récompensée. Très parfumé, salin, citron confit. La bouche est ample, presque puissante avec une matière dense et séveuse. Longue finale parfumée. Un vin de gastronomie à servir bien frais (10 degrés).

*** ½ $$$

Chenin Blanc 2017, Beaumont Wines, Western Cape, Afrique du Sud

19,05 $ Code SAQ 13225840

13,5 %

3,2 g/l

Excellent chenin blanc sud-africain à découvrir! Un nez invitant de pomme jaune, de menthe et de cire. La bouche est tonique, avec une matière ample et une finale tout en fraîcheur. À boire bien frais (8-10 degrés).

*** $$ ½

Pinot Noir Haute-Couture 2015, Domaine Buisson-Charles, Bourgogne, France

33,50 $ Code SAQ 12440231

12,5 %

2,5 g/l

Par un des meilleurs producteurs à Meursault, ce « petit » pinot noir est une excellente introduction à la « grande » Bourgogne. D’un millésime généreux, le vin l’est tout autant. Ça « pinotte » au nez avec des tonalités de fruits noirs et de fleur. Matière nourrie et bien ciselée. C’est tonique et d’un charme indéniable. Servir autour de 14-15 degrés et à boire à grandes lampées!

*** ½ $$$