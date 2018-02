Que boire avec vos salades d'hiver?

16-02-2018 | 11h39

Avec les nombreux ingrédients qui entrent dans la composition de la salade d’hiver de Janie, vaut mieux choisir un vin passe-partout. Et encore, le fenouil et l’aneth vont possiblement prendre le dessus, d’où l’idée d’aller vers des vins légers, frais avec de l’amertume en finale. Voici deux vins de spécialité qui viennent de débarquer à la SAQ et qui sont plus qu’abordables.

Buvez moins. Buvez mieux.

Alvaro Castro 2013, Quinta de Pellada, Dão, Portugal

16,55 $ Code SAQ 13115270

13 %

2 g/l

Une qualitative maison située dans le Dão, une région du Portugal qui offre parmi les meilleurs rapports qualité/prix du pays, voire d’Europe! Élaboré à partir de cépages locaux (encruzado 40 %, malvasia fina 30 % et cercial 30 %), c’est un blanc bien parfumé aux accents de fleurs, d’amande, d’herbe avec un fond muscaté. La bouche est bien ficelée, une matière assez ample, une vive acidité et une longueur qui se termine sur des notes salines et de miel. J’aime beaucoup! Servir bien frais, autour de 8 degrés.

** ½ $ ½

Ruggiero 2015, Assuli, Terre Siciliane, Italie

17,90 $ Code SAQ 13393405

13,5 %

4,1 g/l

Et si on prenait du rouge? Pourquoi pas! Celui-ci, à base de syrah, nous vient de la Sicile. Le nez est de bonne intensité et laisse entrevoir de jolis parfums de fruits noirs, d’eucalyptus et de poivre. La bouche est sensuelle par sa richesse, mais fraîche par son acidité. Bien équilibré, c’est un vin qui offre une bonne buvabilité. Servir autour de 15 degrés.

** ½ $$