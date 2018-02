Petit guide des accords vin et chocolat pour la St-Valentin

09-02-2018 | 11h34

Après Pâques, la St-Valentin est l'occasion de mordre à pleines dents dans le chocolat. C’est aussi l’occasion de se lancer dans les accords vin/chocolat pour le plaisir de vos sens et… de ceux de votre douce moitié!

Il faut cependant être prudent et éviter les grandes généralisations. On a tendance à penser que parce que le chocolat est sucré, il faut nécessairement un vin sucré pour réussir l'accord. Ce n’est pas faux, mais si vous portez attention aux nuances, vous pourrez réaliser des accords inattendus qui apporteront une dimension supplémentaire tant au vin qu’au chocolat. Voici quelques suggestions. Bonne St-Valentin!

Buvez moins. Buvez mieux.

Mas Amiel, Vintage 2014, Maury, France

21,90$ (375 ml)

Code SAQ 733808

16 %

93 g/l

Si vous êtes amateur de chocolat noir, c’est l’un des meilleurs choix. En effet, le haut pourcentage de cacao du chocolat exige un vin avec beaucoup de caractère et de l'amertume, d’où l’idée d’aller vers un vin muté du Roussillon comme le Maury. Le style vintage, avec ses notes de torréfaction, de figues et de réglisse, fera merveille! En plus, le vin dispose d’un étonnant potentiel de garde.

*** ½ $$$ ½

Offley Baron de Forrester Tawny 10 ans, Porto, Portugal

30,50 $

Code SAQ 260091

20 %

110 g/l

Si vous êtes plutôt du genre chocolat au lait, tournez-vous alors vers un porto de type tawny. Bien qu’il paraisse plus sucré, le chocolat au lait n'en demeure pas moins dominé par des notes de cacao. Or, le tawny, de par son long vieillissement en barrique, évoque souvent des tonalités de graine de café, de moka et d'abricot séché. Le 10 ans de la maison Offley est absolument délicieux!

*** ½ $$$

Juravinum, Les Parelles Macvin du Jura, France

34,50 $

Code SAQ 12718415

17 %

n.d. g/l

Pour les amateurs de chocolat de style « mendiant », confiserie composée d’un palet de chocolat surmonté de fruits secs, noisettes ou lamelles de peau d’agrumes confites. Sortez des sentiers battus et optez pour un Macvin! Avec ses flaveurs de chocolat, de noix, de pain d'épices et de pelure d'orange, vous risquez de frapper dans le mille! Pour l’instant, on en trouve qu’un seul à la SAQ. Typé, sans être complexe, il fera très bien l’affaire.

*** $$$

Lustau, Puerto Fino Solera Reserva, Xérès, Espagne

22,00 $

Code SAQ 11568347

15,5 %

1,2 g/l

Amateurs de chocolat praliné, je ne vous ai pas oublié! Avec son côté à la fois croquant et fondant, il peut être intéressant d’y aller avec un vin aux notes finement oxydatives et qui conserve en même temps une texture caressante, voire onctueuse, tout en étant bien sec! À ce jeu, rien de mieux que les vins du Xérès. Avec leur caractère singulier de noisette, de cassonade et une touche de volatile, l’accord devrait être plus qu’intéressant!

*** $$

Domaine Cauhapé, Symphonie de Novembre 2015, Jurançon, France

38,50 $

Code SAQ 10782510

14 %

77 g/l

Enfin, si vous faites partie des rares amateurs de chocolat blanc, alors le choix est assez facile : un blanc liquoreux de style botrytisé. À ce jeu, le jurançon, avec ses notes de miel, de fruits exotiques et d'ananas confit, fera malheur! Cette cuvée Symphonie de Novembre élaborée par le Domaine Cauhapé, est une pure musique de bonheur au palais.

**** $$$ ½