Pâtes au saumon fumé

29-01-2018 | 16h11

Pour les pâtes au saumon proposées par Janie, rien de plus simple : un blanc axé sur la richesse sans pour autant sacrifier la vivacité. En voici deux que l’on trouve facilement à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Angimbé 2016, Cusumano, Sicile, Italie

13,35$ Code SAQ 11097101

13,5%

2,0 g/l

Toujours plus que satisfaisant ce petit vin blanc italien qui vient mettre un peu de chaleur dans notre hiver bien froid. Majoritairement composé d’insolia, un cépage ancien autrefois destiné à la fabrication du marsala, il est assemblé à du chardonnay. Le 2016 est joliment parfumé, évoquant la pêche, le pin et l’amande. La bouche est vive, tout en fraîcheur, avec le chardonnay qui apporte du corps. C’est simple, agréable et pas cher du tout!

** ½ $ ½

Chardonnay 2016, Errazuriz, Aconcagua Costa, Chili

22,95 $ Code SAQ 12531394

13 %

2,0 g/l

La révolution qualitative des vins chiliens qui a débuté il y a une dizaine d’années chez plusieurs petits producteurs indépendants se fait aujourd’hui sentir chez les grandes maisons historiques comme Errazuriz. Oubliez le style beurré, lourd et pataud qui faisait la pluie et le beau temps dans les années 2000. On est en présence d’un vin issu de sols schisteux situés dans un climat « froid ». Profitant d’un séjour de 11 mois en barrique de chêne, il en ressort un vin aux accents citronnés avec des notes de fruit de la passion et de fumée. La bouche paraît grasse, avec un fruit tendre et une acidité vivante qui accentue la persistance en finale. Un chardo élégant et raffiné offert à très bon prix.

*** $$ ½