Cinq nouveautés pour oublier janvier

Le plus dur est derrière nous, le meilleur est à venir, si j’ose dire! On attaque février avec le tire-bouchon entre les dents. Et pour cause, les nouveaux arrivages ne cessent de débarquer à la SAQ. Voici cinq nouveautés à ne pas manquer pour oublier le froid de janvier! Tous les vins sont actuellement disponibles en ligne sur SAQ.com et seront en vente en succursale à partir de jeudi 1er février.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Thymiopoulos, Atma 2016, Epitrapezios inos, Grèce

16,95 $ Code SAQ 13476201

12,5 %

1,8 g/l

Il n’a pas encore la quarantaine qu’Apostoulos Thymiopoulos est considéré comme l’un des vignerons ayant contribué à redynamiser la région historique de Noussa, dans le nord-ouest de la Grèce. Disciple de feu Haridimos Hatzidakis dont il était proche, ses vins n’ont cessé de gagner en précision et en finesse. On connaît surtout ses rouges à base de xinomavro. Il vinifie aussi une cuvée en blanc issu de malagousia et de xinomavro. Floral et muscaté, c’est riche, bien sec et explosif. Culture bio et biodynamie. Super rapport qualité/prix. Dépêchez-vous!

*** $ ½

Vignoble du Rêveur, Pierres Sauvages 2013, Alsace, France

19.90 $ Code SAQ 13211843

13,5 %

5,6 g/l

Un autre vigneron artiste qu’est Mathieu Deiss. Comme son père et son grand-père qui ont élevé le domaine familial au sommet de l’Alsace en proposant des vins d’assemblage, plutôt que des crus monocépage. C’est encore le cas ici avec une recette tout pinot! ¼ de pinot auxerrois, ¼ de pinot gris, un autre ¼ de pinot blanc et le reste de pinot noir. Culture bio et biodynamie. À peine demi-sec, c’est un vin tout en subtilité avec des parfums exotiques et de pierre à fusil. Match parfait avec la cuisine asiatique. Culture bio et biodynamie.

*** $$

Triguedina, Petit Clos 2014, Cahors, France

20,30 $ Code SAQ 10778967

13,5 %

1,7 g/l

Domaine qualitatif à Cahors proposant des vins au profil classique et qui vieillissent avec grâce. Un rouge bien coloré sentant bon les fruits rouges, la prune et une touche d’anis. C’est ample, tendre avec une structure tannique ferme. Longueur salivante en finale. À son mieux, à table avec une cuisse de canard confite. Potentiel de garde 5 à 10 ans.

*** $$

Thierry Germain, Sélection Cep by Cep 2016, Saumur-Champigny, France

20,35 $ Code SAQ 12424767

13 %

1,2 g/l

Un des meilleurs producteurs ligériens. Les cabernets francs chez Thierry Germain sont très prisés et encore abordables (contrairement à de plus en plus de vins sur l’appellation Saumur-Champigny dont les prix ont tendance à enfler). Axé sur la buvabilité, c’est un rouge issu de l’activité de négoce du producteur. Un cab franc de soif à servir légèrement rafraîchit.

*** $$

Equis, Equinoxe 2016, Crozes-Hermitage, France

26,55 $ Code SAQ 12590845

13 %

n.d. g/l

Difficile de ne pas succomber au charme des vins élaborés par Thomas Schmittel et son ami Maxime Graillot, fils d’Alain, top producteur à Crozes-Hermitage. Égrappé a 100%, vinifié en cuve béton, élevage de cuve bois de 4000 litres. Un rouge bourré de fruits avec un arrière-plan de fumée. Large en attaque, il montre rapidement un côté gouleyant. C’est souple avec une assez bonne longueur, riche et poivrée. Un vin à boire en jeunesse pour profiter du fruit. Attention : la syrah étant un cépage plus naturellement réducteur et le vin étant bouché par une capsule à vis, il est préférable de le passer 30-45 minutes en carafe.

*** ½ $$ ½