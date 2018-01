Les soldes de janvier à ne pas manquer!

19-01-2018 | 16h50

La SAQ propose actuellement une avalanche de soldes. Que ce soient des produits de spécialités (voir ici) ou des produits courants (voir ici), il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Voici quelques suggestions à ne pas manquer!

Buvez moins. Buvez mieux.

Chenin Blanc 2016, Robertson Winery, Western Cape, Afrique du Sud

9,30 $

Code SAQ 10754228

13,5 %

6,3 g/l

Toujours aussi bien fait, ce blanc d’Afrique du Sud évoque des parfums de lime et de fleur. C’est assez riche (environ 6g de sucre), mais le vin possède une bonne acidité qui permet de garder de l’équilibre et rend le tout digeste. Difficile de trouver mieux à moins de 10$. Servir bien froid.

** $

Beau manseng 2016, Pyrène, Côtes-de-Gascogne, France

15,50 $ (en solde à 14,00 $ + bonis 500 points Inspire)

Code SAQ 13188778

13 %

4,5 g/l

Belle surprise que ce vin blanc élaboré uniquement de gros manseng, un cépage provenant du sud-ouest de la France. Ça donne ici un vin aux arômes de fruits confits, de fleurs et d’épices. On sent le vin sec malgré un fruit tendre et une acidité basse. Fort agréable et peu cher.

** ½ $ ½

La Vieille Ferme 2016, Côtes du Ventoux, France

13,00 $ (en solde à 12,00 $ + bonis 500 points Inspire)

Code SAQ 263640

13,5 %

2,0 g/l

Toujours aussi impressionnant que les vins de la famille Perrin. Un rouge sans prétention, mais qui procure beaucoup de plaisir. C’est droit, sec, sans flafla avec un petit côté séveux en finale. Impeccable! Servir autour de 14-15 degrés.

** ½ $ ½

Blés Crianza 2013, Aranleon, Valence, Espagne

14,40 $ (en solde à 12,95 $ + bonis 500 points Inspire)

Code SAQ 10856427

13,5 %

2,4 g/l

Du bon vin bio à moins de 15$, c’est possible! Un assemblage dominé par le tempranillo et complété par le cabernet sauvignon et le monastrell. Tonalités de fruits mûrs et courbes généreuses. On lui pardonne rapidement son côté moderne qui s’exprime au travers de notes de vanille et la souplesse de ses tanins. C’est digeste, charmeur et pas cher du tout!

** $ ½

Réserve de Louis Eschenauer 2016, Bordeaux, France

15,40 $ (en solde à 14,40 $ + bonis 500 points Inspire)

Code SAQ 517722

Un classique de la section des Bordeaux courants de la SAQ que l'on reconnaît à sa bouteille de verre dépoli. Parfums assez simples de fraise, de fleur et de poivron. C'est soyeux tout en restant assez ferme, frais avec une finale affirmée sur des notes de chocolat. Bien digeste et sans complexe, il se laisse boire facilement. Servir autour de 15 degrés.

** $ ½

Rouge Gorge, Domaine Lafrance, Vermouth de Cidre, Québec

24,75 $ (en solde à 18,20 $ + bonis 500 points Inspire)

Code SAQ 12979092

18 %

21 g/l

Très bon vermouth à base de pomme élaboré au Québec. On sent une complexité certaine dans les parfums de zeste d’orange, de cola, de cardamome et de cannelle. Demi-sec, il reste tonique et laisse une belle impression d’amertume en finale. À boire seul sur glace ou en cocktail.

*** $$ ½

Cruz Special Reserve Ruby, Porto, Portugal

17,00 $ (en solde à 15,50 $ + bonis 500 points Inspire)

Code SAQ 10331778

19 %

95 g/l

Joli porto axé sur le fruit. Sans être complexe, il reste fort agréable et se laisse boire facilement. Une caresse portugaise à chaque gorgée. Servir frais (autour de 14 degrés) en fin de repas avec les fromages.

** ½ $ ½