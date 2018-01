Le poulet rôti, un mariage facile!

14-01-2018 | 04h00

Quoi de plus réconfortant que le poulet rôti?! Je vous dirais… deux vins réconfortants! La beauté avec le poulet rôti, c’est un plat que l’on peut facilement marier, tant avec du rouge que du blanc. En voici deux qu’on trouve facilement dans le réseau de la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Paranga 2016 blanc, Kir-Yianni, Florina, Grèce

13,60 $ Code SAQ 13190190

12 %

1,5 g/l

À nouveau, ce vin blanc de Macédoine n’est que pur bonheur. Tant pour le nez et la bouche que pour le portefeuille! Élaboré par un des meilleurs producteurs de la région, le vin repose sur base de roditis à laquelle s’ajoute du malagousia, deux cépages anciens. Beaucoup d’intensité au nez avec des parfums de fruits blancs, de jasmin et de poivre blanc. La bouche est ample, tout en montrant une acidité vive, ce qui rend l’ensemble bien équilibré. Franchement déroutant et surtout fort désaltérant. Servir bien frais.

** ½ $ ½

Réserve 2015, Château de Gourgazaud, Minervois-La-Livinière, France

18,70 $ Code SAQ 972646

13,5 %

3,0 g/l

Un vin débordant de soleil dominé par la syrah (80%) et complété par le mourvèdre. Une robe couleur rubis profond. Des tonalités de framboise, de violette, de poivre, de garrigue, de café et de réglisse. C’est joufflu, juteux, tout en restant charpenté. Les tanins sont veloutés. L’ensemble demeure frais et montre une profondeur intéressante. Déjà délicieux à boire, il pourra se bonifier une dizaine d’années sans problème, voire plus! Un rapport qualité/prix/plaisir difficile à battre!

*** $$