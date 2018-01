Cinq belles bouteilles à siroter au coin-de-feu

13-01-2018 | 09h06

Les fêtes de fin d’année ont beau être derrière nous, la SAQ voit débarquer sur ses tablettes de nombreux nouveaux arrivages.

Depuis deux, voire trois ans maintenant, notre monopole d’État a compris que les amateurs sont à la recherche de nouveauté. C’est pourquoi on multiplie les nouvelles entrées au répertoire. Certains vins sont reconduits, d’autres, faute de popularité, ne seront qu’éphémères. Chose certaine, l’amateur de vin n’a jamais eu accès à autant de vins différents à prix accessibles. En voici cinq à siroter sur le coin-de-feu.

Buvez moins. Buvez mieux.

La Vieille Ferme 2016, Famille Perrin, Luberon, France

13,00 $

Code SAQ 298505

13 %

1,2 g/l

Encore moins cher que l’an dernier, cette nouvelle mouture 2016 de La Veille Ferme est toujours aussi convaincante. Un assemblage bien sudiste de bourboulenc, grenache blanc, ugni blanc et vermentino encore une fois habilement maîtrisé par la famille Perrin à qui l’on doit le célèbre Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape. C’est joliment parfumé (pêche, poire, agrumes, tilleul), bien sec avec un fruit tendre, du volume ce qu’il faut acidité qui rend l’ensemble fort digeste. Servir bien frais (8-10 degrés) avec les poissons et salades estivales.

** ½ $ ½

Château Lafitte-Tramier 2005, Médoc, France

34,25 $

Code SAQ 890244

13,5 %

2,2 g/l

Quelle chance de pouvoir mettre la main sur un bon bordeaux du Médoc issu du prodigieux millésime 2005. Le vin a entamé son plateau de maturité et se livre merveilleusement bien. La robe d’assez bonne saturation montre un léger pourtour orangé. Le nez évoque des tonalités secondaires de champignon de Paris, de fruits noirs confits et de boîte à cigare. En bouche, le vin est élégant, soyeux avec des tanins fondus et gagne en amplitude en fin de bouche.

*** ½ $$$ ½

Mathilde Chapoutier Sélection 2016, Duché d'Uzès, France

18,95 $

Code SAQ 13440785

13 %

3,1 g/l

C’est le projet de la fille de Michel Chapoutier, grand vigneron à Hermitage. Un blanc issu d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) toute récente, puisque la reconnaissance lui a été octroyée qu’en 2012. Située à l’extrême sud-ouest de la vallée du Rhône, au nord-ouest des Costières-de-Nîmes, on y retrouve du viognier, du grenache blanc, du marsanne et de la roussanne. Ça donne un vin très parfumé, floral avec des notes qui rappellent le muscat. On sent une bonne richesse en bouche, une acidité assez basse, mais le vin ne manque pas d’équilibre

pour autant. Finale soutenue qui rappelle la papaye et l’amande fraîche. Original, bien fait et parfait avec le poulet, le saumon ou les fromages doux.

*** $$

Maison Roche de Bellene Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vigne 2015

21,50 $

Code SAQ 12577683

13 %

1,8 g/l

C’est un secret bien gardé que les vins de cette dynamique maison de négoce pilotée par nul autre que l’excentrique Nicolas Potel. On trouve aussi à la SAQ les vins portant son nom, mais qui n’ont plus rien à voir avec le principal protagoniste puisque celui-ci a tout vendu il y a quelques années. Issu du grand millésime 2015, on trouve ici un pinot noir juteux et savoureux tout en restant finement détaillé. Des notes de fruits rouges, de cèdre et d’humus. Ce n’est certes pas aussi profond qu’un chambertin, mais vous aurez droit à la grâce du pinot noir à un prix dérisoire. Élevage en fût de chêne usagé pendant un an. Production bio.

*** $$

Domaine La Tour Vieille Rimage 2016, Banyuls, France

27,15 $ (500 ml)

Code SAQ 884908

16 %

110 g/l

Aaaaaaah… rien de mieux que terminer la soirée avec du banyuls, ce vin muté du Roussillon qui, par son style axé sur le fruit, rappelle les jeunes portos ruby. On sent pour autant ici un un supplément d’âme, d’énergie et de minéralité. Le 2016 paraît classique, bien frais, un peu moins profond que le 2015, mais tout aussi agréable. Il laisse en finale des flaveurs de cacao, de cerise confite, d’épices et de marmelade. C’est frais, onctueux et merveilleusement digeste pour un vin de dessert. On le sert frais, 13-14 degrés avec le chocolat ou un fromage bleu.

*** ½ $$$