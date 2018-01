Les cinq meilleurs vins sous 13$

05-01-2018 | 11h46

En janvier, c’est évidemment le moment de rendre des comptes et de payer les fêtes de fin d’année. Contrairement aux victuailles et au tour de taille, le portefeuille a tendance à s’amincir, si bien que le budget vin s’en trouve affecté. D’où cette liste des cinq meilleurs vins sous 13$ que l’on peut trouver d’en presque toutes les SAQ du Québec.

En vous souhaitant un merveilleux millésime 2018 rempli de santé et de bons vins.

Et n’oubliez pas…

Buvez moins. Buvez mieux.

Chaminé blanc 2016, Cortes de Cima, Alentejo, Portugal

12,65 $ Code SAQ 11156238

12,5 %l

1,5 g/l

Un blanc portugais étonnant qui nous vient de la magnifique région d’Alentejo. C’est un vin bien structuré avec des notes florales et fruitées, une présence en bouche très sentie, avec de la mâche et de la matière. Assemblage à parts égales d’antao vaz, viognier, sauvignon blanc et verdelho. Une aubaine à ce prix.

** ½ $ ½

Borsao Blanco Seleccion 2016, Campo de Borja, Aragon, Espagne

12,55 $ Code SAQ 10856161

13.5 %

1,7 g/L

Toujours aussi bon, sinon meilleur que le 2015. Un vin élaboré pour moitié de macabeu et pour moitié de chardonnay. Un nez accrocheur et joliment parfumé : fleur blanche, miel et agrumes. C’est gras, juste assez ample, puis devenant concis par son acidité de bonne tenue. Finale savoureuse évoquant l’amande. Parfait avec la truite poêlée et les fromages en fin de repas. Servir bien frais.

** $ ½

Vila Regia 2016, Sogrape, Douro, Portugal

8,95 $ Code SAQ 464388

12 %

1,9 g/L

Un grand classique à la SAQ avec un 2016 qui vient confirmer la qualité constante de ce rouge du Douro. Un nez bourré de fruits rouges, d’épices avec un fond réglissé au charme indéniable. C’est assez corpulent tout en montrant un fruit mûr, ce qui assouplit les tanins. Tout ça pour moins de 9$ !!! Faut le faire!

** $

Ionos 2015, Cavino, Peloponnèse, Grèce

10,50$ Code SAQ 12698451

12%

6,2 g/l

Depuis quelques années, les vins grecs ont le vent dans les voiles. Cet engouement s’explique tant par l’originalité et l’authenticité des vins que par les prix doux auxquels ils sont généralement proposés. Ce rouge à base d’agiorgitiko, de kalavrytino mavro et de syrah, est le moins cher à la SAQ, mais pas nécessairement le moins bon. Nez intéressant de fruits rouges et de cannelle. Malgré sa couleur foncée, on est en présence d’un vin tout en souplesse, tonique et bien nourri. Un peu plus riche et soyeux que le 2014, il reste agréable et plaira aux amateurs de vins plus dodus.

** $

Château de Gourgazaud 2015, Minervois-La Livinière, France

12,50 $ Code SAQ 22384

13,5 %

2,2 g/L

La Livinière est considérée comme la région la plus qualitative du Minervois. Et on comprend pourquoi lorsqu’on goûte aux vins du Château de Gourgazaud. Fruité éclatant, arômes précis de framboise, de poivre frais et d’anis. Bouche concentrée et ronde présentant des saveurs persistantes. Beaucoup de vin pour le prix.

** $ ½