Les 10 meilleurs blancs de 2017 à moins de 30 $

C’est le temps des palmarès de fin d’année! Un millésime 2017 encore une fois bien occupé. Selon mes estimations, j’ai dégusté au cours de l’année autour de… 1500 vins différents, un peu moins que l’an dernier (environ 2000!). Évidemment, je ne bois pas tout! Je recrache la plupart des vins que je déguste, histoire de garder la santé!

Nouveauté cette année : j’ai choisi d’établir deux palmarès; un pour les blancs, un pour les rouges. J’ai conservé le plafond à 30$. Pour certains, ça peut paraître cher, pour d’autres non. Disons simplement que n’importe qui, étant le moindrement motivé, peut en acheter une bouteille sans avoir à faire d’impossibles sacrifices. Certains vins ne sont malheureusement plus disponibles à la SAQ, mais ils devraient refaire leur apparition au cours des prochains mois, possiblement sous un nouveau millésime.

On commence avec les blancs. Les rouges la semaine prochaine!

Buvez moins. Buvez mieux.

10. Chardonnay 2016, Errazuriz, Aconcagua Costa, Chili

22,95 $

Code SAQ 12531394

13 % - 2 g/l

La révolution qualitative des vins chiliens qui a débuté il y a une dizaine d’années chez plusieurs petits producteurs indépendants se fait aujourd’hui sentir chez les grandes maisons historiques comme Errazuriz. Oubliez le style beurré, lourd et pataud qui faisait la pluie et le beau temps dans les années 2000. On est en présence d’un vin issu de sols schisteux situés dans un climat « froid ». Profitant d’un séjour de 11 mois en barrique de chêne, il en ressort un vin aux accents citronnés avec des notes de fruit de la passion et de fumée. La bouche paraît grasse, avec un fruit tendre et une acidité vivante qui accentue la persistance en finale. Un chardo élégant et raffiné offert à très bon prix.

*** $$ ½

9. Planalto Reserva 2015, Casa Ferreirinha, Douro, Portugal

11,60 $

Code SAQ 13189594

12,5 % - 1,6 g/l

On a longtemps vanté le Portugal pour ses bons vins rouges à petit prix. C’est maintenant aussi le cas avec les blancs. Pour preuve, ce petit blanc du Douro par l’illustre maison Casa Ferreirinha à qui l’on doit le fameux Barca Velha, l’un des plus grands rouges secs du Portugal. Un vin bien sec et très frais, souple, presque tendre, il offre des parfums aguicheurs de lime, d’abricot et de melon. C’est selon moi le meilleur blanc rapport qualité/prix/plaisir sous 15$ à la SAQ. Bravo!

** ½ $

8. Sauvignon Blanc 2016, Churton, Marlborough, Australie

23,90 $

Code SAQ 10750091

13 % - 1,5 g/l

Oubliez les sauvignons néo-zélandais dessinés à gros traits de saveurs de kiwis et montrant des acidités grimaçantes. Un producteur sérieux dont les vins se démarquent par leur subtilité. On a droit à de jolis parfums de melon, de mangue et de pamplemousse avec un arrière-plan qui rappelle la craie. Une bouche pleine, assez tendue, mais aussi aérienne avec une assez longue finale qui gagne en volume tout en montrant des amers salivants. Production bio et biodynamie. Un délice!

*** ½ $$ ½

7. Magnus Riesling 2015, Staffelter Hof, Moselle, Allemagne

20,95 $

Code SAQ 13314480

11,5 % - 7,8 g/l

Si vous croyez que l’Allemagne ne produit que des vins sucrés, détrompez-vous! Vous avez ici un très joli riesling, cépage roi en Allemagne, produit par Staffelter Hof, l’un des plus anciens domaines viticoles de la Moselle. Un vin tout en délicatesse, avec un fruité étincelant, pas nécessairement complexe, mais énergique et très agréable à boire. L’équilibre sucre/acidité fait paraître le vin pratiquement sec. Finale saline évoquant des notes de citron et de pomme. Production bio.

*** ½ $$

6. Sauvignon Blanc 2016, Alois Lageder, Alto Adige, Italie

24,80 $

Code SAQ 12383686

13 % - 3,6 g/l

Un sauvignon hors norme! Un domaine familial d’une cinquantaine d’hectares situé tout au nord de l’Italie, dans l’Alto Adige. Un vin renversant par sa délicatesse et sa pureté. Grande précision au nez comme en bouche. Parfums fins d’agrumes et de buis. Ça se boit à grandes lampées! Production bio.

*** ½ $$ ½

5. Amphibolite 2015, Les Domaines Landron, Muscadet-Sèvre et Maine, France

23,75 $

Code SAQ 12741084

13 % - 1,2 g/l

Un muscadet dans le Top 5! Les vins de la région sont encore un secret bien gardé! Et pourtant, ce sont des vins dont l’origine remonte au Moyen Âge! Il y a longtemps que j’ai goûté un muscadet avec autant de richesse, tout en conservant son inimitable fraîcheur. C’est complexe, gras et avec un beau volume en bouche. Des arômes d’agrumes (citron) et de bord de mer en font un vin nerveux en bouche. Finale affirmée et salivante sur des notes d’iode.

*** ½ $$ ½

4. Muros Antigos Alvarinho 2016, Anselmo Mendes, Vinho verde, Portugal

21,90 $

Code SAQ 11612555

12,5 % - 4,7 g/l

Autre surprise dans ce Top 5 de 2017 : un vinho verde! Anselmo Mendes a beaucoup fait pour la reconnaissance internationale des vins de cette région. Élaboré avec de l’alvarinho, c’est un blanc complexe aux parfums de mer, de fleur et de fruits blancs mûrs. La bouche est bien ciselée par une acidité tonique, c’est mûr, ample, puis long et salin en finale.

*** ½ $$ ½

3. Saint-Véran 2014, Joseph Drouhin, France

24,95 $

Code SAQ 13266174

13 % - 1,8 g/l

Plusieurs connaissent mon amour de la Bourgogne. Malheureusement, les meilleurs blancs de Côte de Beaune (Puligny-Montrachet, Meursault, Chassagne-Montrachet) sont aujourd’hui hors de prix. On peut cependant se rabattre sur d’autres régions, au sud, comme la Côte Chalonnais, le Mâconnais et, évidemment, le Beaujolais! Par l’une des meilleures maisons de négoce de Beaune, ce Saint-Véran m’a renversé! C’est racé au nez avec des parfums de citron confit, de pomme verte, de menthe, d’iode et un joli grillé très noble. La bouche est superbe, tendue avec un fruit concentré, mais l’ensemble paraît aérien et fin. Finale soutenue, saline et fruitée à la fois. Impressionnant!

*** ½ $$ ½

2. Masieri Bianco 2015, La Biancara, Vénétie, Italie

22,20 $

Code SAQ 12846741

12,5 % - 1,2 g/l

Le genre de vin qui ne laisse personne indifférent. Sans dire qu’il induit les extrêmes, il a tendance à entrer dans la catégorie « j’aime » ou « je n’aime pas ». Moi, j’adore. Dominé par le garganega, cépage que l’on retrouve surtout dans l’appellation Soave, il est complété par le trebbiano, que l’on retrouve beaucoup en Italie, en France et en Bulgarie. C’est clairement un vin « naturel », mais pas du nature « sale ». C’est admirablement bien maîtrisé. N’étant aucunement filtré, on distingue facilement un voile de lie au travers la bouteille. On y voit même passer quelques sous-marins! Une fois dans le verre, la couleur est brillante avec un jaune aux reflets dorés/verts. Ça explose d’arômes avec une touche levurée qui peut agacer les puristes. Sans être complexe, on sent de la précision et de la vigueur dans les parfums : pouding au lait, amande, miel, abricot séché, citron mûr, blé, muscade et herbe fraîche. La bouche est concise en attaque et gagne en ampleur. L’acidité en milieu de bouche apporte beaucoup d’énergie à un fruit que l’on devine mûr. Belle persistance, finement saline avec des flaveurs de miel et de fleurs. Sur le site de la SAQ, on parle d’un vin déroutant. J’ajouterais emballant. Tout ça pour 22 dollars et… vingt! Il n’en reste pratiquement plus dans le réseau, mais le 2016 devrait revenir l’an prochain. Soyez vigilants!

*** ½ $$

1. Assyrtiko 2016, Hatzidakis, Santorin, Grèce

28,50 $

Code SAQ 11901171

13,5 % - 1,9 g/l

La disparition en août dernier du magicien de Santorin a laissé un grand vide chez moi. Je n’arrive pas à croire que je ne recroiserai plus ce vieux bourru de Crétois tombé en amour avec cette minuscule île volcanique. J’ai eu la chance de passer plusieurs jours avec lui lors de mes différentes visites chez lui, à Pyrgos. Des souvenirs impérissables. Haridimos Hatzidakis parlait peu, mais produisait des vins renversants. Ses assyrtiko étaient lumineux, toujours pleins et glycérinés tout en restant sur le fil du rasoir. Des vins puissants et pourtant si aériens, si agréables à boire. On lui doit aussi la renaissance du mavrotragano, cépage rouge longtemps délaissé avec lequel il bâtissait des cathédrales. Sans parler de ses vinsanto et voudomato, aussi rares que prodigieux. Son assyrtiko de base 2016 débarqué à l’automne à la SAQ aura été son dernier, mais non le moindre. Un vin à la robe brillante. Un nez magique par sa façon de rappeler la mer et ces notes citronnées faisant penser à du sauvignon. Un vin pur, finement condensé, moins puissant que le 2015, mais tout aussi complet. Une acidité surprenante donnant vie à une matière expansive. Longue finale précise et savoureuse sur des notes d’iode et de menthe. Le bonheur à chaque gorgée. Salut Haridimos!

*** ½ $$$