Les 10 meilleurs mousseux et champagnes de 2017

08-12-2017 | 13h29

Les bulles. Elles peuvent être fines, grasses, élégantes, puissantes, piquantes, délicates, enveloppantes, fuyantes. Elles sont festives, joyeuses, parfois jouissives, mais rarement ennuyantes.

Au moment d’écrire ces lignes, on recensait 577 références dans la catégorie mousseux/champagnes sur SAQ.com. Facile d’y perdre la tête! D’où ce premier palmarès des meilleurs mousseux et champagnes de l’année qui vous permettra de mettre la main sur la crème de la crème.

Sans plus tarder, voici les bouchons à faire sauter!

Buvez moins. Buvez mieux.

Mousseux

Villa Conchi Brut Selección, Araex-Valtravieso, Cava, Espagne

15,30 $ Code SAQ 12956456

11,5 %

12 g/l

Un des meilleurs achats à moins de 20$. Un cava plus rond que la moyenne, mais qui montre plus de corps et de matière. Vif et agréable en bouche. Le plus proche concurrent au toujours très bon Segura Viudas Cava Reserva.

** $ ½

La Vida al Camp Brut 2014, Viñedos Familiares, Cava, Espagne

20,75 $ Code SAQ 12693895

11,5 %

5 g/l

Excellent mousseux léger et festif, sans prétention, mais précis, avec des notes de fleurs blanches, d’agrumes et de champignons frais. La bouche est tranchante, rafraîchissante et culmine sur des notes d’amandes. Impeccable. Production bio.

** ½ $$

Clos Des Demoiselles Tête De Cuvée 2014, Laurens, Crémant de Limoux, France

22,55 $ Code SAQ 10498973

12 $

12 g/l

À mon sens le meilleur rapport qualité/prix/plaisir toutes bulles confondues! La grande proportion de chardonnay apporte des tonalités de brioche, de biscuit, de jasmin et de pêche blanche. Bulles fines laissant place à une matière de bonne richesse. C’est ample tout en montrant de la tension et une finale saline. Aussi bon qu’un champagne !

*** $$ ½

Bailly-Lapierre Brut, Crémant de Bourgogne, France

25,05 $ Code SAQ 11565015

12 %

10 g/l

Un crémant bourguignon qui se rapproche d’un bon champagne d’entrée de gamme. Richesse et intensité au nez. Caramel, pudding au lait, brioche. Ample, acidité fine. Finale persistante évoquant la poire et la pomme jaune.

*** $$ ½

Roederer Estate Brut, Anderson Valley, États-Unis

32,85 $ Code SAQ 294181

12 %

12 g/l

Assemblage de chardonnay et de pinot noir, il s’agit ici d’un mousseux de style champenois. C’est ample et structuré. Joli nez de noisette et de pomme jaune. C’est le candidat idéal à prendre en mangeant, tout en sachant qu’il sera parfait à l’apéro.

*** ½ $$$

Champagne

Cuvée Victoire Brut, GH Martel, Champagne, France

38,50 $ Code SAQ 12588921

12 %

11 g/l

L’un des champagnes les moins chers, mais certainement pas le moins bon. Au contraire! Un assemblage dominé par le pinot noir et le chardonnay auquel on ajoute un soupçon de pinot meunier. Nez intéressant de fruit jaune, de pudding au lait et de mie de pain. Correctement dosé, on sent la bouche enveloppante, une bulle assez fine et une acidité vive. Longueur bonne à moyenne. C’est festif tout en pouvant très bien fonctionner à table.

*** $$$ ½

Delamotte Brut, Champagne, France

51,75$

Code SAQ 10839660

12%

n.d. g/L

Petite sœur de la grande maison Salon, la maison Delamotte continue à nous proposer un champagne de grande qualité. Un vin tout en délicatesse qui conviendra parfaitement à l’apéritif. Notes de brioche, de pomme jaune et d’agrumes, font place à une bouche nette et fraîche avec un rappel brioché. Finale élancée.

*** ½ $$$$

Pol Roger Brut, Champagne, France

62,25$ Code SAQ 51953

12%

11,0 g/L

Un grand classique qui ne se démode pas! Assemblage en parts égales de chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Joli nez grillé et complexe faisant place à une bouche ronde et riche. La bulle

est fine, le vin est droit et possède une belle longueur salivante. Le prix a peu bougé depuis de nombreuses années. C’est de loin la meilleure option si vous cherchez un champagne autour de 60$.

**** $$$$

Ruinart Brut, Champagne, France

81,00$ Code SAQ 10326004

12%

10g/L

Née en 1729, c’est officiellement la toute première maison de Champagne à voir le jour. C’est aussi l’un de mes préférés, année après année. Il n’y a pas que la forme de la bouteille qui le distingue des autres champagnes, il y a une finesse et un crémeux pratiquement uniques. Très festif tout en étant aristocratique. Pour les grandes occasions!

**** $$$$$

Dom Pérignon rosé Brut 2004, Champagne, France

341,50 $ Code SAQ 12335801

12,5 %

n.d.

On termine avec une folie. Une bulle au cerveau, mais c’est de la grande bulle pour les très grandes occasions. Un magnifique champagne rosé issu d’un millésime tout aussi grandiose. Un bouquet exaltant et complexe. Une bouche nourrie, sensuelle et finement ciselée. Une remarquable finale en queue de paon.

***** $$$$$