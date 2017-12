5 vins pas chers pour vos échanges de cadeaux des Fêtes

02-12-2017 | 04h00

Que ce soit avec vos collègues au bureau, pour le prof ou la gardienne de vos gamins, en échange-cadeau lors de vos innombrables réunions de famille et d’amis, le temps des fêtes est sans doute le meilleur prétexte d’avoir quelques bonnes bouteilles sous la main.

Histoire de ne pas vous retrouver Gros-Jean comme devant avec une bouteille Wallaroo Trail dans votre sac cadeau, j’ai pris soin de dénicher pour vous cinq vins pas trop chers, faciles à trouver en SAQ et qui ont de la gueule. Des vins qui ont du coffre comme dit papa. Deux blancs, deux rouges et un ovni… qui feront des heureux!

Buvez moins. Buvez mieux.

Deux blancs

Paranga blanc 2016, Kir-Yianni, Florina, Grèce

13,60 $ Code SAQ : 13190190

12 %

1,5 g/l

Les vins grecs n’ont pas leur pareil quand vient le temps de trouver un bon rapport qualité/prix/originalité. C’est d’autant plus vrai pour les vins blancs. Prenez celui-ci qui nous vient du nord de la Grèce. Le vin repose sur base de roditis à laquelle s’ajoute du malagousia, deux cépages anciens. Beaucoup d’intensité au nez avec des parfums d’abricot, de mandarine, de jasmin et de poivre blanc. La bouche est ample, presque grasse, mais possède une belle acidité qui rend l’ensemble équilibré. Franchement déroutant et surtout fort désaltérant.

** ½ $ ½

Loureiro Muros Antigos 2016, Anselmo Mendes, Vinho verde, Portugal

16,80 $ Code SAQ 12455088

12 %

3,0 g/l

Anselmo Mendes est un acteur de premier plan dans la récente reconnaissance qualitative des vins de la région du Vinho Verde. Le loureiro, cépage indigène, est le plus planté de la région, Considéré moins qualitatif que l'alvarinho, l’autre cépage de prédilection, il peut donner de très beaux vins. Comme ici. C’est joliment parfumé : fleur, coquillage chaud, poire. La bouche suit. Bien ciselée par une acidité tonique. C’est ample et salin en finale. Impossible de ne pas succomber!

*** $ ½

Deux rouges

Bicicleta Pinot Noir 2017, Cono Sur, Valle del Rappel, Chilie

11,15 $ Code SAQ 13284401

13 %

4,4 g/l

Vous connaissez probablement ma passion pour le pinot noir. Vous savez aussi que le bon pinot, c’est compliqué à trouver. C’est souvent cher. Trop cher. Vous comprenez donc pourquoi on aime tomber sur un vin comme celui-ci. Nouvel arrivage pour ce millésime 2017. Un pinot axé sur un fruit savoureux, souple et lisse. Un peu court avec une touche végétale de plant de tomate qui marque souvent les vins du Chili, mais ça reste très satisfaisant. La bouteille parfaite si vous participez à un échange-cadeau à moins de 10$. On vous reprochera peut-être d’avoir dépassé le budget, mais on vous dira sûrement merci avec un grand sourire. Production bio.

** $

Rsso 2015, G.D. Vajra, Langhe, Italie

22,70 $ Code SAQ 12464953

13,5 %

4,3 g/l

Producteur traditionnel du Piémont réputé pour la finesse de ses barolos. On peut apprécier le savoir-faire de la maison avec cette cuvée classée en Langhe. Une base de barbera complétée par du dolcetto et du nebbiolo avec un peu de freisa. On sent la richesse du millésime. C’est mûr, pas cuit, de complexité enviable et, surtout, fort agréable. Tonalités de prune, violette, réglisse avec fond terreux. Matière dense et ferme en ouverture. Le vin se dégourdit au contact prolongé avec l’oxygène. Mariage heureux avec les viandes braisées.

*** $$ ½

L’ovni

Lustau Puerto Fino Solera Reserva Xérès

22,00 $ Code SAQ 11568347

15,5 %

1,2 g/l

L’ovni, c’est lui. Un xérès. Je sais, vous n’êtes pas certain. On n’est rarement rassuré avec l’inconnu. À ce prix-là, vous vous dites qu’il vaut peut-être mieux ne pas prendre de risque et offrir une bouteille de Liano. Je comprends… Laissez-moi quand même vous dire que le xérès est toujours un des secrets les mieux gardés. Un univers absolument renversant pour qui sait un peu s’y intéresser. La maison Lustau, un fleuron dans la région, propose une gamme étendue de cuvées toutes plus réussies les unes que les autres. Et le Québec a la chance d’avoir accès à plusieurs d’entre elles. Une robe dorée aux reflets vert olive. Le nez est prenant. Très expressif. On sent une touche de volatile qui peut paraître agressante au départ, mais qu’on finit par apprivoiser. Des tonalités d’amande, de noix, de gingembre. Une bouche impressionnante par son attaque, sa structure, son explosion, sa finale, son harmonie et l’effet de tendresse en finale qui s’étire. Un vin très sec opposant fruité et amertume. Une expérience unique. Un vin qu’on peut garder plusieurs jours au frigo sans qu’il s’abîme. Pour en savoir plus, allez lire ici. Allez-y, osez!

*** ½ $$ ½