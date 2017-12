Avec de délicieuses bouchées, du rosé!

01-12-2017 | 09h42

Curieusement, avec toutes les bouchées proposées par Janie, j’aurais tendance à opter pour un vin polyvalent, capable de s’adapter à toutes les situations. Or, en la matière, il n’y a pas mieux que le rosé! Et ça tombe d’autant mieux que la SAQ a reçu plusieurs nouvelles cuvées qui méritent votre attention. Comme quoi, le rosé, on peut en boire à l’année!

Buvez moins. Buvez mieux.

Le Merle rosé 2016, Château Pas du Cerf, Côtes de Provence, France

18,95 $ Code SAQ 13448621

12,5 %

1,2 g/l

Nouvelle entrée dans la catégorie des vins rosés de la SAQ. Un vin tout en subtilité évoquant des parfums de fleur et de coulis de fruits rouges. C’est tendre en attaque, d’acidité équilibrée avec une finale tout en subtilité. Un rosé facile qui ne manque pas de classe. Belle découverte.

** ½ $$

Rosarté 2016, Château la Tour de L'Évêque, Côtes de Provence, France

19,95 $ Code SAQ 13446458

13,5 %

2,4 g/l

De Régine Sumeire qui nous a donné le célèbre Pétale de rose, ce tout nouveau rosé a vu le jour suite à la rencontre entre Pierre-François de Bernardi, neveu de Régine Sumeire, et l’artiste André Saraiva. Les mêmes soins sont apportés par le domaine: vendanges manuelles, pressurage direct en grappes entières et vinification par gravité. Un rosé complexe avec des tonalités florales, de pêches et de fruits rouges. Plus structuré que le Pétale de rose, il affiche le même niveau de buvabilité. À boire sans retenue. Production bio.

*** $$

By Ott 2016, Domaine Ott, Côtes de Provence, France

28,25 $ Code SAQ 13336777

13,5 %

1,5 g/l

On reste avec la crème de la crème. Le Domaine Ott figure emblématique du raffinement provençal, nous propose un rosé « d’entrée de gamme » absolument délicieux. Doté d’une grande finesse de parfums, le vin se montre délicat et vibrant. Longue finale évoquant les fruits rouges et des flaveurs de fleur. C’est cher pour du rosé, je vous l’accorde, mais la qualité est au rendez-vous. Après tout, c’est le temps des Fêtes qui débute. On en profite pour se gâter!

*** $$$