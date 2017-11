12-11-2017 | 13h42

Avec l’automne bien installé et l’hiver qui se pointe le bout du nez, j’ai arrêté mes choix sur des vins qui tiennent au chaud. Pas nécessairement des vins de soleil, car j’aime assez peu les notes de fruits cuits, mais des vins nourris, des vins qui chatouillent les narines et enrobent le palais avec leur fruité tout en se distinguant par leur équilibre. Des vins auxquels on peut difficilement résister.

Neprica 2015, Tormaresca, Puglia, Italie

17,65 $

Code SAQ 11660346

13,5 %

3,9 g/l

Ne ratez pas cet excellent rapport qualité/prix! "Neprica" se trouve à être l’acronyme des trois cépages utilisés pour élaborer ce vin: negroamaro, primitivo et cabernet-sauvignon. Vinifié dans les Pouilles par la célèbre famille Antinori, c’est un rouge accrocheur par son nez évoquant la prune, la cerise et la violette. C’est souple, tendre, avec des tanins veloutés tout en montrant une bonne fraîcheur. Parfait vin d’automne qu’on pourra marier avec les pâtes et les charcuteries. Servir autour de 15-16 degrés.

** ½ $$

Le Combal 2014, Cosse Maisonneuve, Cahors, France

19,65 $

Code SAQ 10675001

13 %

1,4 g/l

Catherine Maisonneuve et Mathieu Cosse font partie des meilleurs vignerons du Sud-Ouest. Leurs vins sur Cahors se distinguent par une énergie, un éclat fruité et une digestibilité qui non seulement ne renient en rien le caractère et l’origine des vins, mais que l’on retrouve chez très peu d’autres vins de la région. Revenu sous les 20$, la version 2014 de la cuvée Le Combal est largement distribuée dans les SAQ. C’est un vin gourmand, velouté, riche et charnu en tanins tout en étant doté d’une acidité basse, quoique surprenante. Passez-le en carafe 20-30 minutes, vous aurez droit à un joli nez bien expressif de fraise, rhubarbe, poivre, violette et de kirsch. Production bio. Parfait avec le magret de canard sur le grill.

*** $$

Terre d'Argence 2015, Domaine Mourgues du Grès, IGP Rhône méridional, France

23,05 $

Code SAQ 11874264

14,5 %

2,2 g/l

Un vin original qui nous vient du Rhône, mais cette fois en blanc. Une base de viognier avec un complément de roussanne. Un nez aguicheur par ses tonalités florales, de miel, de lavande et de nougat. Une bouche riche, grasse, avec une acidité basse, mais suffisante pour maintenir le tout en équilibre. Finale savoureuse. Ne pas le servir trop froid, idéalement autour de 10-12 degrés. Production bio.

*** $$ ½

Tête-à-Tête 2011, Terre Rouge, Amador, États-Unis

31,25 $

Code SAQ 10745989

14,5 %

2,5 g/l

Le Domaine de la Terre Rouge se spécialise dans les vins élaborés avec des cépages originaires de la vallée du Rhône. Celui-ci est un assemblage de grenache, de mourvèdre et de syrah poussant sur des sols granitiques et volcaniques typiques de la région. Élevé en fûts de chêne pendant 16 mois, on sent un vin bourré de soleil avec des notes de fruits noirs en confiture, de fumée et d’épices douces. La bouche est charnue, les tanins structurés, bien que l’ensemble demeure souple et montre une fraîcheur étonnante. C’est long, légèrement capiteux, et très agréable à boire. Parfait avec le magret de canard que l’on servira rosé et juteux afin d’apprivoiser les tanins.

*** $$$

Barolo 2011, Silvio Grasso, Italie

47,75 $

Code SAQ 12287782

14,5 %

2,3 g/l

Lorsqu’on compare avec les autres barolos sur le marché, on se rend compte que la qualité que l’on retrouve dans cette quille est aussi impressionnante que dans des cuvées vendues facilement le double, voire le triple du prix. On parle ici d’un producteur minutieux nous offrant une cuvée « d’entrée de gamme » issue d’un grand millésime dans le Piémont. Ça se voit d’abord dans la couleur profonde du vin alors que le nebbiolo est réputé pour sa teinte plutôt translucide. Ça se sent ensuite au nez : des parfums accrocheurs et bien définis de fruits noirs, de boîte à tabac, de balsamique et de rose fanée. Ça se goûte enfin par la matière dense et finement structurée, dans « l’épaisseur » du vin qui, pourtant, montre un profil hautement digeste. C’est long, plein, caressant et stimulant! Une superbe bouteille que l’on peut écluser dès maintenant, mais qui pourra tenir facilement une quinzaine d’années, voire plus si elle est bien conservée. Bref, un grand barolo à prix doux!

**** $$$ ½