Que boire avec un délicieux bol d'automne?

09-11-2017 | 10h30

Étant donné le côté légèrement asiatique du le bol d’automne que nous propose Janie, notamment en ce qui a trait à la sauce tahini, mais aussi le profil aussi « naturellement » épicé/sucré de la courge, du parmesan et du sirop d’érable, j’aurais tendance à opter pour un vin blanc. En voici deux, vraiment pas chers, dont un québécois, qui devraient faire bon ménage!

Buvez moins. Buvez mieux.

Versant Blanc 2016, Coteau Rougemont, Montérégie, Québec

14,30 $

Code SAQ 11957051

13,5 %

1,6 g/l

Toujours satisfaisant que ce vin blanc québécois dont le millésime 2016 vient d’arriver à la SAQ. Élaboré à partir de frontenac gris et de frontenac blanc, il donne une robe jaune paille foncé. Intensité aromatique surprenante. Parfums simples, mais accrocheurs d’abricot mûr, de poire et de confiserie. La bouche suit, ample, avec ce qu’il faut de nervosité pour donner à l’ensemble fière allure. Servir bien frais à l’apéro, puis lui laisser gagner quelques degrés pour qu’il prenne de l’ampleur, ce qui permettra un meilleur accord avec le bol d’automne.

** ½ $ ½

Réserve de l'Herré Sauvignon Blanc 2016, Domaine de l’Herré, Vin de France

13,50 $

Code SAQ 13361438

12 %

4,4 g/l

Découverte intéressante que ce sauvignon produit au cœur de la Gascogne et au pied des Pyrénées. Des parfums assez bien définis d’agrumes et d’herbe coupée qui laissent place à une bouche montrant une attaque tendre. C’est souple, fruité avec ce qu’il faut d’acidité pour donner l’impression d’un vin sec. Vendu à petit prix, il devrait constituer un accord plus qu’intéressant.

** ½ $ ½