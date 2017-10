Trois vins pour sortir de la banalité!

27-10-2017 | 15h26

Les vins passent et souvent, malheureusement, se ressemblent trop. Or, qu’est-il de plus jouissif que de tomber sur une bouteille qui, dès le premier verre, vous emmène faire un tour dans un endroit « gustatif » dont vous n’aviez jamais pu penser qu’il existe. Autrement dit, un vin qui vous sort de la banalité, qui vous accroche un sourire et qui vous invite à siffler la bouteille dangereusement vite! En voici trois!

Buvez moins. Buvez mieux.

Mâcon Villages 2015, Domaine Perraud, France

18,30 $ Code SAQ 12284709

12,5 %

2,8 g/l

Comme pour le mâcon 2016 du même producteur, je suis tombé de ma chaise quand j’ai découvert la bouteille et que j’ai appris son prix! Du chardonnay élégant, généreux et aguicheur. On sent dans le vin une authenticité et une finesse de constitution que l’on retrouve dans les bons, voire les grands bourgognes blancs, mais dont les prix sont devenus malheureusement ridicules. Chapeau à Jean-Christophe Perraud qui a repris le domaine familial en 2005. Sans doute l’un des meilleurs vins blancs à moins de 20$ à la SAQ.

*** $$

Frappato 2016, Tami, Sicile, Italie

19,60 $ Code SAQ 11635423

12,5 %

2 g/l

Retour sur les tablettes de la SAQ de cet excellent rouge de Sicile élaboré à base de frappato, cépage traditionnel de l’île. L’étiquette Tami désigne l'activité de négoce de la très inspirante Arianna Occhipinti. Ne soyez pas surpris de trouver une robe de couleur cerise et brillante. Le nez montre des notes de réduction à l’ouverture, mais le tout se place rapidement au fur et à mesure du contact avec l’oxygène. On perçoit alors des notes de fruits rouges, d’épices, d’encens, de charbon et de fleur. La bouche surprend par son côté tendre couplé à une acidité tonique. C’est gouleyant et légèrement rustique en finale. Un rouge à servir impérativement frais (12-14 degrés). Le compagnon parfait du poisson comme le saumon, mais aussi les poissons à chair blanche relevés avec de l’olive ou des poivrons. Dernier point : le prix est passé sous les 20$ pour notre plus grand bonheur!

*** $ ½

Brouilly 2015, Georges Descombes, France

25,90 $ Code SAQ 12494028

12,5%

1,6 g/l

Oubliez la longue bouteille de brouilly de George Duboeuf. On parle ici d’un vin qui n’a strictement rien à voir avec un breuvage fade et sans âme. C’est plutôt tout le contraire! Georges Descombes est devenu un des producteurs phares du Beaujolais. Ses crus, notamment Morgon et Fleurie, se classent parmi les plus profonds de l’appellation. De retour sur les

tablettes de la SAQ, j’ai de nouveau été impressionné par la richesse de son « simple » brouilly, mais aussi par son équilibre et sa grande buvabilité. Contrairement à d’autres « beaujos » sur 2015 qui montrent un côté opulent, voire puissant, on trouve ici un vin débordant de fruit avec des notes de fraises et d’épices. Une matière ample, toujours un peu sauvage, s’articulant autour d’une acidité énergique, ce qui apporte beaucoup de fraîcheur et l’impression de littéralement croquer dans le vin. Finale qui s’étire sur des notes groseille et de ronce. Le bonheur à bon prix!

*** ½ $$$