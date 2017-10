Fraîcheur, acidité et souplesse pour aller avec un taboulé

26-10-2017 | 18h44

Taboulé, chou-fleur grillé, coriandre, menthe, citron, amandes, tous ces ingrédients appellent un vin blanc de fraîcheur avec, bien sûr, de l’acidité, mais aussi un vin qui garde du corps et montre de la souplesse. Optez pour un vin à la fois gras et concis. En voici trois facilement disponibles.

Buvez moins. Buvez mieux.

L'Aurore en Gascogne 2016, Bernard Magrez, Côtes-de-Gascogne, France

16,35 $

Code SAQ 13331976

11,5 %

1.4 g/L

Un assemblage dominé par le colombard et complété par le sauvignon blanc. De jolies tonalités au nez de lime, de nectarine et d’agrumes. À la fois ample et bien acide, il se montre sec et digeste tout en offrant une finale agréable rappelant la papaye. Servir autour de 10 degrés.

** ½ $ ½

Chardonnay Vintners Reserve 2016, Kendall-Jackson, Santa Barbara, États-Unis

18,60 $

Code SAQ 13298379

13,5 %

7,1 g/l

C’est le chardonnay le plus vendu aux États-Unis. C’est aussi le meilleur exemple du chardonnay californien sans pour autant tomber dans la caricature. C’est beurré, vanillé avec des notes de fruits blancs mûrs, un côté ample et une acidité suffisamment relevée. Servir autour de 10-12 degrés.

** ½ $ ½

Magnus Riesling 2015, Staffelter Hof, Moselle, Allemagne

20,95 $

Code SAQ 13314480

11,5 %

7,8 g/l

Un très joli riesling, cépage roi en Allemagne. Un vin tout en délicatesse, avec un fruité étincelant, pas nécessairement complexe, mais énergique et très agréable à boire. Finale saline évoquant des notes de citron et de pomme. Production bio. Servir autour de 6-8 degrés.

*** ½ $$