Que boire avec de la courge?

13-10-2017 | 10h29

Curieusement, j’aurais tendance à accorder les galettes de courge que nous propose Janie avec des vins contenant un soupçon de sucre résiduel tout en conservant une bonne acidité. À cet tire, un bon riesling allemand fera très bien l’affaire. Autre possibilité, opter pour un rouge souple axé sur le fruit et, lui aussi, la fraîcheur comme les vins à base de gamay.

Voici deux suggestions que l’on trouve actuellement à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

L'Impromptu 2015, Saint-Verny, Côtes d'Auvergne, France

20,55 $

Code SAQ 13343264

13 %

1,9 g/l

Belle surprise que ce nouveau vin élaboré à partir de gamay et qui vient de débarquer à la SAQ. C’est bien parfumé avec des notes de fleur, de cerise et de griotte. La bouche est souple et dispose d’une belle acidité. Ce n’est pas complexe, mais c’est gouleyant à souhait. Servir assez frais, autour de 13-14 degrés.

*** $$

Eins Zwei Dry 2015, Weingut Leitz, Rüdesheim, Allemagne

18,95 $

Code SAQ 12784885

12 %

9,9 g/l

Johannes Leitz est reconnu comme l’un des meilleurs vignerons d’Allemagne et se démarque avec sa gamme de vins plus secs. Cette cuvée Eins Zwei Dry est une belle façon de s’initier aux vins de la maison. Nez agréable de pêche, d’abricot et de pomme jaune mûre. La bouche est bien détaillée, l’acidité est délicate et laisse une impression de vin sec malgré les près de 10g de sucre résiduel. Étonnant! Idéal à l’apéro tout en sachant qu’il pourra très bien suivre avec les galettes de courge.

*** $$