Huit vins pour votre partie de chasse

28-09-2017 | 21h32

Pour ceux qui, comme moi, ne la pratiquent pas, mais qui ont la chance de connaître un bon chasseur, vous risquez de vous retrouver avec un morceau de fesse d’orignal ou une côte de cerf dans votre assiette d’ici les prochains jours. Les viandes de gibier sont évidemment plus fortes en goûts que le bœuf ou le porc, d’où pourquoi elles appellent des vins à la fois plus corsés et plus prononcés en saveurs. En ce début d’automne, les nouveaux arrivages se bousculent à la porte. Voici donc huit suggestions pour votre prochaine partie de chasse et pour faire ensuite ripaille avec votre prise!

Buvez moins, buvez mieux.

Les Jardins de Meyrac 2016, Château Capendu, Haute vallée de l'Aude, France

9,95 $ Code SAQ 12167246

13 %

6,9 g/l Nouveau millésime pour ce petit vin qui a longtemps fait partie des 75 meilleurs vins sous 15$ des Méchants Raisins. Un assemblage bordelais de cabernet-sauvignon et de merlot. Un rouge facile, peu tannique et montrant un fruit intéressant. Pas à proprement parler un vin de chasse, mais c’est simple et ça plaira aux amateurs de vins dodus comme le Liano (et pour la moitié du prix!). Servir frais.

* ½ $

Prestige Édition 1912m, Château Pesquié, Ventoux, France

15,55 % Code SAQ 743922

14 %

2,4 g/l

Un très bon rouge rhodanien qui tombe parfaitement à point en ce début de la saison de chasse. Syrah (70 %) et grenache (30 %) proviennent des hauteurs de l’appellation, d’où le nom de la cuvée. Il en résulte un vin marqué par la fraîcheur, dégageant des parfums de violette, de viande fumée, de cerise et de garrigue. La bouche est juteuse, les tanins charnus, l’ensemble reste énergique et affiche une acidité salivante. Finale finement réglissée. Parfait avec le gibier. Servir autour de 16 degrés.

** ½ $ ½

Mon Péché 2015, Château Coujan, Saint-Chinian, France

20,00 $ Code SAQ 13321882

13,5 %

1,8 g/l

Nouveauté à la SAQ que ce vin dominé par la syrah et complété par le grenache et le mourvèdre. On devine facilement le côté épicé bien typique de l’appellation. C’est juteux, souple, peu corsé et agréable en finale. À servir plus frais que chaud, soit autour de 14 degrés. Production bio.

*** $$

Adi Badenhorst Secateurs - Red blend 2014

19,65 $ Code SAQ 12132633

14,5 %

2,3 g/l

On pourrait aussi parler ici d’un vin chaleureux, c’est-à-dire, si on veut faire sérieux, un vin dont la richesse alcoolique sans excès souligne l’impression aromatique et gustative. Autrement dit, même si le vin affiche 14-15 % d’alcool au compteur, on ne sent rien qui brûle. Ça passe comme du beurre. Tout ça grâce au fruité qui permet de bien enrober l’alcool et de laisser une agréable fraîcheur en finale.

** ½ $$

Trebbiolo 2015, La Stoppa, Emilia, Italie

24,85 $ Code SAQ 11896501

13 %

1,5 g/l

On passe dans l’univers du vin naturel. Un producteur que j’aime beaucoup. La cuvée Trebbiolo est un assemblage de barbera (60 %) et de bonarda (40 %). Vinifié et élevé en cuve inox, il en ressort un vin aux accents d’abord « fermiers », voire d’animal mouillé. Avec l’aération, le fruit se fait de plus en plus rassurant. Des notes de prune, de cerise et de fleur. Bouche à la fois pleine, mi-corsée avec une fraîcheur qui donne du tonus à l’ensemble. Bref, le parfait vin de chasseur! Production bio.

*** $$ ½

Château Mont-Redon 2015, Lirac, France

24,75 $ Code SAQ 11293970

14,5 %

2,2 g/l

Autant j’ai trouvé le boisé trop appuyé dans la cuvée en blanc, que le rouge, par son assemblage dominé par le grenache et complété par la syrah et le mourvèdre, en sort grandi. C’est gourmand, charnu avec une légère impression de chaleur en finale. Le tout montre un bel équilibre et un potentiel de garde intéressant. C’est comme boire du châteauneuf-du-pape à petit prix.

*** $$ ½

Protos Reserva 2011, Ribera del Duero, Espagne

35,00 $ Code SAQ 13321541

15 %

2,0 g/l

Si vous aimez les vins corsés, riches et bien boisés, c’est pour vous! Élaboré à partir de tempranillo, ce vin bénéficie d’un élevage de 18 mois en fûts et un minimum de 2 ans en bouteille avant sa commercialisation. Des notes de vanille, de prune, de graphite, de vieux rhum et de café agrémentent la finale qui se prolonge. Du sérieux.

*** ½ $$$

Le Grand Vin 2014, Osoyoos Larose, Vallée de l'Okanagan, Canada

43,60 $ Code SAQ 10293169

14 %

2,8 g/l

Un des pionniers de la région d’Okanagan, dans l’ouest du Canada. Sans avoir perdu son âme, on sent que le vin s’est beaucoup affiné depuis ses débuts. Des notes classiques de cassis, de bois et d’épices au nez. La matière en bouche montre une richesse certaine, des tanins de qualité et une harmonie indiscutable. On peut l’approcher dès maintenant tout en sachant qu’il devrait gagner en définition avec quelques années de cave.

*** ½ $$$ ½