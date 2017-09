21-09-2017 | 21h44

Afin d’accompagner ces succulentes crevettes épicées et sa purée de chou-fleur avec fenouil croustillant, il est préférable de se tourner vers un blanc sec, frais, mais en rondeur, ce qui permettra d’avoir le contraste avec le côté épicé, tout en ayant un fruit enveloppant. L’idéal serait d’avoir un côté herbacé dans le vin afin de créer le rappel avec le fenouil. Voici deux blancs à bon prix qu’on trouve facilement en SAQ actuellement.

Regaleali Bianco 2016, Conte Tasca d'Almerita, Sicile, Italie

15,90 $ Code SAQ 715086

12 %

2,8 g/l

Difficile de ne pas aimer ce joli petit blanc qui nous vient de Sicile. C’est un assemblage original de cépages (insolia, grecanico, catarratto et chardonnay) donnant un vin à l’aromatique marqué par des parfums agréables de fleur d’oranger, d’agrumes, d’amande douce et de pomme jaune. La bouche est fraîche, presque tonique par son acidité élevée, tout en étant dotée d’une richesse intéressante. C’est simple et efficace. Servir très frais, autour de 8 degrés.

Herdade do Arrepiado 2015 blanc, Alentejo. Portugal

20,20 $ Code SAQ 12868755

13,5 %

J’avais bien aimé le rouge du même domaine situé dans la magnifique région d’Alentejo, au Portugal. Le blanc qui vient de débarquer en SAQ m’a semblé aussi bon avec une touche d’originalité et d’authenticité en plus. Bien floral au nez, puis des notes d’amandes et de fleur d’oranger. Bouche tendre avec suffisamment d’acidité, il plaira aux amateurs de vins dodus et beurrés tout en restant bien sec et digeste. Servir frais, autour de 10 degrés.

