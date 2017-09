06-09-2017 | 09h11

Pour les dernières salades d’été comme celle proposée par Janie, il est préférable d’aller vers des vins légers et fruités, mais aussi bien secs. Voici un joli rosé et un blanc tout indiqués!

Buvez moins. Buvez mieux.

7e Ciel 2015, Saint-Verny, Côtes d'Auvergne, France

17,40 $

Code SAQ 13343248

13,5 %

1,7 g/l

Même si c’est la rentrée, il est encore temps de déboucher un peu de rosé, d’autant si c’est pour accompagner une salade fraîche de fin d’été. Une nouveauté qui vient de débarquer juste à temps pour la fin de l’été. Élaboré à partir de gamay provenant de Côtes d’Auvergne, appellation qui se distingue par ses sols volcaniques, il offre un joli de nez de fruit rouges, d’agrumes et de fleur. En bouche, c’est tonique, avec une texture tendre et une finale qui s’allonge pour notre plus grand bonheur. Servir autour de 8-10 degrés.

** ½ $ 1/2.

Vignes de Nicole 2016, Domaines Paul Mas, Hérault, France

14,55 $

Code SAQ 11767768

13,5 %

1,9 g/l

Je suis retombé en amour avec ce blanc élaboré par les domaines Paul Mas, dans le Languedoc. Il s’agit d’un habile assemblage dominé par le chardonnay qui est complété par le sauvignon, le viognier et le picpoul. Ça sent bon la fleur d’oranger, la pêche et l’amande. C’est ample, avec du gras, une bonne tension apportée par l’acidité qui laisse une fine impression d’amertume en finale. Simple et efficace. Un candidat certain au palmarès des 75 meilleurs vins sous les 15$ des Méchants Raisins.

** ½ $ ½