Les meilleurs achats de la circulaire SAQ

24-08-2017 | 16h50

Vous savez, comme pour les épiceries, une circulaire qui vous informe des vins qui bénéficient d’un rabais ou, dans le cas de la SAQ, vous permettent d’accumuler des points bonis Inspire. On ne va pas se faire de cachette : disons qu’il y a beaucoup de vins « moyens » (je vais rester poli…). Ce sont, pour la plupart, des vins industriels sans âme et, souvent, sans goût. Or, s’y on s’attarde un peu, on peut trouver quelques bouteilles intéressantes. J’ai écumé la dernière circulaire et voici ce que j’ai retenu pour vous.

Buvez moins. Buvez mieux.

Chenin Blanc 2016, Robertson Winery, Western Cape, Afrique du Sud

9,30 $ (points bonis Inspire) Code SAQ 10754228

13,5 %

6,6 g/l

Toujours aussi bien fait, ce blanc d’Afrique du Sud évoque des parfums de lime et de fleur. C’est assez riche (près de 7g de sucre), mais le vin possède une acidité tranchante qui permet de garder de l’équilibre et rend le tout digeste. Difficile de trouver mieux à moins de 10$. Servir bien froid.

** $

Garnacha 2015 Seleccion, Borsao, Campo de Borja, Espagne

10,80 $ (avec rabais de 1$) Code SAQ 10324623

14,5 %

2,6 g/l

D’une coopérative au niveau qualitatif élevé, ce rouge à base de grenache saura plaire aux amateurs de vins puissants et joufflus. Cerise, épices avec notes de goudron. À servir autour de 14-15 degrés.

** $

Cabernet-Sauvignon Syrah 2015, De Gras, Valle de Colchagua, Chili

10,20 $ (points bonis Inspire) Code SAQ 12698346

13 %

3,4 g/l

À l’aveugle, il passe pour un vin nettement plus cher. Ça demeure un vin assez simple axé sur un fruit mûr avec un peu de notes végétales, mais le bois est bien intégré, la bouche est lisse et la finale agréable. Rien à redire! Servir autour de 15 degrés.

** $

Aveleda 2016, Quinta da Aveleda, Vinho verde, Portugal

10,70 $ (points bonis Inspire) Code SAQ 5322

10 %

16 g/l

Excellent vin de piscine pour terminer l’été. Ça sent bon la mandarine et les groseilles. C’est frais et perlant en bouche. C’est sucré, oui, mais avec une belle acidité qui récupère le tout et qui nous pousse à en redemander. Et avec à peine 10 % d’alcool, on se sent moins coupable!

** $

Pinot Gris 2016 Réserve, Willm, Alsace

15,05 $ (avec rabais de 1$) Code SAQ 370676

13 %

12 g/l

Si vous cherchez un blanc demi-sec pour accompagner vos mets thaïs épicés ou, plus simplement, accompagné quelques fromages en fin de repas, c’est le bon plan. Bonne fraicheur avec des notes de pomme golden, de miel et de lys.

** $ ½

La Vieille Ferme blanc 2016, Luberon, France

12,00 $ (avec rabais de 1$ et points bonis Inspire) Code SAQ 298505

13 %

1,2 g/l

Un de mes préférés depuis les 2-3 dernières années sous 15$. C’est bien parfumé (pêche, poire, agrumes, tilleul), bien sec avec un fruit tendre, du volume et une assez bonne acidité qui rend l’ensemble fort digeste. Servir bien frais (8-10 degrés) avec les poissons et salades estivales.

** ½ $

La Montagnette 2016, Vignerons d’Estézargues, Côtes du Rhône Villages Signarques, France

15,40 $ (avec rabais de 1$ et points bonis Inspire) Code SAQ 11095949

14,5 %

2,7 g/l

Un vin qui ne déçoit jamais. Le 2016 est aussi bon, sinon meilleur que le 2015. On sent le fruit plus frais et mieux détaillé. C’est encore joufflu et bourré de soleil. Le vin se livre plus immédiatement que l’an dernier, donc pas besoin de carafe. C’est de loin la meilleure affaire de cette lettre circulaire.

** ½ $ ½