Du fruit et peu d'acidité

22-08-2017 | 17h23

Pour marier habilement les pêches, les framboises et la texture du fromage halloumi, optez pour des vins axés sur le fruit, mais à l’acidité plus basse. Voici un blanc, un rouge et un rosé qui feront votre bonheur.

Les Mariés Sauvignon Blanc 2015, Domaine de la Baume, Pays d’Oc, France

17,00 $

Code SAQ 477778

13,5 %

1,2 g/l

Belle découverte que ce très bon sauvignon provenant du sud de la France. On devine au nez des parfums de pêche mûre, sans notes de végétal, du miel, de la tangerine avec une impression d’épices exotique. Acidité basse, bonne ampleur, de la longueur. Agréable et digeste. Très surprenant pour le prix.

*** $$

Rosado 2016, Bodega Villa d'Orta, Somontano, Espagne

16,70 $

Code SAQ 13211851

13,5 %

2,5 g/l

Il fait encore temps pour du rosé. Ne manquez pas celui-ci provenant d’un domaine dans lequel le Québécois Alain Bellemare est impliqué. Issu de l’agriculture biologique, c’est un rosé qui montre un bel éclat de parfums au nez, une bouche assez ample au niveau du fruité, une acidité surprenante et une longueur agréable sur les agrumes et la framboise. Impeccable!

** ½ $ ½

Château du Grand Caumont 2016, Corbières, France

12,65 $

Code SAQ 316620

14 %

3,7 g/l

Un rouge du Languedoc absolument délicieux année après année et qui fait un retour apprécié dans un tout nouveau millésime. C’est suave avec du fruit, de la précision dans les parfums. Des notes d’eucalyptus, de myrtille en confiture et de tapenade. Rapport qualité/prix difficile à battre. À servir autour de 14-15 degrés.

** ½ $