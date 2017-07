Que boire avec un tartare aux épices asiatiques?

26-07-2017 | 11h01

Pour bien marier les épices asiatiques du tartare de bœuf proposé par Janie, vaut mieux partir sur du rouge, mais léger avec un fruit à l’avenant.

Évitez les vins trop boisés ou tanniques qui pourraient venir jurer avec le sésame, le soya et la sauce poisson. Une autre option serait d’y aller avec un rosé qui marie à la fois le fruit et l’acidité. Voici deux vins incontournables qui devraient faire merveille avec votre plat.

Buvez moins. Buvez mieux.

Gamay 2016, Domaine de La Charmoise, Touraine, France

16,75 $

Code SAQ 329532

12 %

3,4 g/l

Plusieurs parlent d’Henry Marionnet comme du « pape du gamay ». Son Domaine de la Charmoise, qui compte une soixantaine d’hectares en Touraine, s’illustre depuis une vingtaine d’années au Québec. Robe violacée. Nez éclatant. Cerise noire, réglisse, fraise avec un trait végétal qui rappelle la ronce. Bouche énergique, presque gouleyante et d’une grande digestibilité. Avec tout au plus 10 mg de soufre, on peut presque parler de vin naturel. Sans parler que le prix est revenu sous les 17$. Servir autour de 14 degrés.

** ½ $$

Château de Miraval rosé 2016, Côtes de Provence, France

22,25 $

Code SAQ 12296988

13 %

1,4 g/l

Ceux qui s’inquiètent du divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie, les deux propriétaires du Château Miraval, peuvent souffler: rien ne viendra affecter la qualité des vins, selon Thomas Perrin, notamment propriétaire du fameux Château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Papa et qui s’occupe de vinifier et commercialiser le vin. Et il a bien raison! Le 2016, à base de cinsault et complété par la syrah, le grenache et la rolle, est épicé, aérien et précis. Qui plus est, le prix a baissé de plus de 2$. Bref, que du bonheur!

*** $$ ½