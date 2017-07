Que boire avec vos salades estivales?

10-07-2017 | 12h34

Pour faire bon ménage avec le saumon et les fruits de la salade de Janie, optez pour des vins axés sur la fraîcheur. En blanc, on choisira un vin avec peut-être un peu plus de rondeur. En rosé, l’idéal à mon sens, arrêtez votre choix sur un vin à la fois vineux et aérien.

Buvez moins. Buvez mieux.

Aveleda Édition Limitée 375e 2016, Quinta da Aveleda, Vinho verde

10,70 $

Code SAQ 13210875

9,5 %

16 g/l

Ah, le vinho verde ! C’est évidemment LE meilleur vin de piscine, mais il peut aussi très bien passer à table. Ça sent bon la mandarine et les groseilles. C’est frais et perlant en bouche. C’est un peu sucré, oui, mais avec une belle acidité qui récupère le tout et qui nous pousse à en redemander (avec à peine 10 % d’alcool, on se sent moins coupable).

** $

Roseline Prestige 2016, Château Sainte Roseline, IGP Var, France

14,65 $ (en solde à 13,55 $)

Code SAQ 534768

12,5 %

1,6 g/l

Le rosé, rien de mieux pour étancher la soif quand il fait chaud. Il peut être frais et délicat pour l’apéro ou plus vineux et plus rond pour le repas. Cette cuvée Roselin Prestige 2016 montre un peu des deux. On sent bien les fruits rouges et des notes de fleur. La bouche affiche une bonne tenue. C’est simple, efficace et, surtout, pas cher du tout! Servir bien frais, autour de 8 degrés.

** ½ $ ½

Cuvée Charlotte 2016, Domaine Les Brome, Canton de l’Est, Québec

15,95 $

Code SAQ 11106661

13 %

1,2 g/l

Un vin québécois? Pourquoi pas?! Ceux de Léon Courville font partie des premiers à avoir foulé les tablettes de la SAQ. Disposant de bons moyens, le domaine n’a cessé de progresser et propose des vins de qualité constante. Je suis moins emballé par les cuvées élevées sous bois, mais toujours satisfait avec celles qui font de l’inox. Comme cet assemblage de seyval et de geisenheim donnant un blanc aux parfums nets d’agrume, d’herbe fraîche et de fleurs. La bouche suit, fraîche, d’ampleur moyenne avec une finale rappelant le zeste d’orange.

** ½ $ ½