Des vins de tous les jours, frais et fruités

26-06-2017 | 12h01

Qui dit quesadillas, dit petits vins de tous les jours, mais surtout des vins axés sur la fraîcheur et l’éclat fruité. Voici un blanc, un rosé et un rouge pas chers du tout et qui feront le bonheur de vos papilles.

Buvez moins. Buvez mieux.

Paranga Roditis Malagousia 2014, Kir-Yianni, Florina, Grèce

13,30 $

Code SAQ 13190190

12 %

1,2 g/

Les vins grecs n’ont pas leur pareil quand vient le temps de trouver un bon rapport qualité/prix/originalité. C’est d’autant plus vrai pour les vins blancs. Prenez celui-ci qui nous vient du nord de la Grèce par un producteur réputé. Le vin repose sur base de roditis à laquelle s’ajoute du malagousia, deux cépages anciens. Beaucoup d’intensité au nez avec des parfums d’abricot, de mandarine, de jasmin et de poivre blanc. La bouche est ample, presque grasse, mais possède une belle acidité qui rend l’ensemble fort équilibré. Franchement déroutant et surtout fort désaltérant.

Domaine Houchart 2016, Côtes de Provence, France

17,65 $

Code SAQ 11686503

13,5 %

4,7 g/L

Retour en force pour ce rosé provençal. Belle couleur pêche. Nez invitant de fraises et de sucre d’orge­­. La bouche est savou­reuse et longue, avec une belle rondeur (il contient plus de sucres résiduels que la moyenne des rosés de Provence), mais sans que ça alourdisse l’ensemble. Très plaisant, il fera merveille avec le côté bbq des quesadillas.

Rótulo 2014, Niepoort, Dão, Portugal

15,30 $

Code 13088030

12,5 %

2,8 g/l

Quel bonheur de trouver un vin rouge du Dão affichant un indice de picolabilité aussi élevé! Merci à la maison Niepoort qui est passée maître dans l’élaboration de vins secs au Portugal. Un trio de cépages indigènes vinifié et élevé une vingtaine de mois en cuve béton. Il en ressort un vin aux parfums précis de prune, de cassis et de poivre. La bouche est juteuse, énergique avec des tanins mûrs, un peu serrés et culmine vers une finale assez soutenue. Servir plus frais que chaud (autour de 14 degrés). Une aubaine!