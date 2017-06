Quoi boire avec des pâtes aux épinards?

12-06-2017 | 16h54

Pâtes aux épinards, de la ricotta et des œufs durs liés avec de l’huile et du citron. C’est simple et frais, ce qui laisse beaucoup de jeu pour le choix des vins.

Vin Gris d'Amador 2015, Terre Rouge, Sierra Foothills, États-Unis

28,90 $ Code SAQ 11629710

13,5 %

3 g/l

Profitez-en pour jouer la carte d’un rosé. Celui de Terre Rouge 2015 est franchement délicieux. Une robe saumonée aux reflets cerises qui détonne dans cet océan de rosés aux couleurs très pâles. On s’attend d’ailleurs à un rosé puissant et vineux. Or, c’est tout le contraire. Le vin est certes concentré, mais tendre, volumineux, presque aérien et fin de bouche. Un équilibre remarquable donnant un rosé savoureux et sapide. Il a peu fléchi en éclat et en précision sur les trois jours où je l’ai dégusté. Parmi les meilleurs rosés cette année. Ne pas le servir trop froid.

*** $$ ½

Chardonnay 2015, Señorio de Otazu, Navarra, Espagne

18,90 $ Code SAQ 12495371

Du chardo en Navarre, ce n’est pas évident. Il y fait très chaud. Et le chardo aime moins ça. Ce qui explique notamment pourquoi le vin, ici, n’a pas fait de séjour en barrique. Que de l’inox. Il en ressort un blanc avec un aromatique invitant, de poire, d’agrumes, de fleur et une touche herbacée. C’est ample avec un fruit mûr tout en possédant une acidité franche qui garde l’ensemble tonique. C’est digeste, loin des chardonnays beurrés qui peuvent parfois être lourds, tout en conservant un profil typiquement chardonnay. Servir autour de 8-10 degrés.

** ½ $ ½