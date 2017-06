Ribambelle de nouveaux arrivages à la SAQ

02-06-2017 | 12h07

Avec le temps plus agréable qui s’installe, quoique bien timidement, débarquent plusieurs nouveautés estivales à la SAQ. En voici six qui méritent votre attention.

Buvez moins. Buvez mieux.

Un rosé pimpant

Mescladis 2016, Domaine Clavel, Pic St-Loup, France

18,60 $ Code SAQ 12924770

12,5 %

1,5 g/l

Ne manquez pas ce joli rosé languedocien élaboré à base de syrah (60 %) et le reste de grenache (30 %) et de mourvèdre (10 %), le tout en culture bio. Une robe pimpante, tout comme les parfums de fraise, de réglisse, de violette et de menthol qui chatouillent les narines. Une matière tendre, une acidité fine et une allonge fruitée en finale qui reste bien sèche. Encore meilleur après 2 à 3 heures d’ouverture. Surprenant. Parmi les meilleurs rosés actuellement disponibles à la SAQ. Servir autour de 8-10 degrés.

** ½ $$

Du blanc étanche-soif

Petit Chablis 2014, William Fèvre, France

22,70 $ Code SAQ 13212192

12 %

1,7 g/l

Ce Petit Chablis n’a rien de « petit », au contraire! Élaborés par les bons soins du très sympathique Didier Séguier et son équipe, les vins de la maison William Fèvre font partie de l’élite chablisienne. Dès le premier nez, on devine facilement ces notes salines, florales et de fruits blancs typiques de la région. Un vin tout en élégance, en pureté et en énergie. À boire sans retenue à l’apéro comme avec le homard puisque c’est la saison. Servir autour de 8-10 degrés.

*** $$ ½

Deux nebbiolos

Nebbiolo 2015, Villadoria, Langhe, Italie

17,45 $ Code SAQ 12941431

13 %

2,1 g/l

Le moyen idéal si vous souhaitez vous initier au nebbiolo, cépage roi des appellations Barolo et Barbaresco dont on tire parmi les plus grands vins d’Italie. Une robe légère et scintillante. Des parfums simples, mais précis de cerise, de rose et d’herbes séchées. Le vin montre de la chair

avec des tanins apportant de la droiture. Digeste et agréable. Carafe 15-20 minutes. Servir autour de 15 degrés.

** ½ $ ½

Rosso 2015, Beni di Batasiolo, Langhe, Italie

16,45 $

Code SAQ 611251

14 %

3,9 g/l

Dans un style plus arrondi, pour ne pas dire plus moderne, le rosso 2015 de la maison Batasiolo est fort bien fait. Ça se sent avec un nez légèrement plus confituré et par la bouche plus charnue. L’ensemble demeure lui aussi digeste. Servir autour de 15 degrés.

** $ ½

Le rouge viril

Côtes-du-Rhône 2015, Daumen, France

19,85 $ Code SAQ 11509857

14,5 %

1,8 g/l

Issu de l’activité de négoce de Jean-Paul Daumen, l’artiste vigneron derrière le Domaine de la Vieille Julienne à Châteauneuf-du-Pape, ce côtes-du-rhône 2015 profite des largesses du millésime pour nous donner un vin au profil mûr et musclé. Au nez, avec des notes de cerise confite, de poivre et de chocolat. En bouche, avec une acidité basse, mais qui reste fraîche et énergique pour mouvoir une matière riche avec des tanins charnus et une finale capiteuse. Carafe 30 minutes. Servir autour de 15 degrés.

** ½ $$

La magie du Jura

Foudre à Canon Naturé 2015, Domaine de la Borde, Arbois Pupillin, France

39,00 $ Code SAQ 12886566

12,5 %

1,2 g/l

Si vous ne connaissez pas le savagnin, grand cépage noble servant à élaborer le château-chalon et autres vins jaunes, c’est votre chance. D’autant qu’il est proposé à prix d’ami étant donné la qualité et, surtout, si l’on compare avec les autres bons producteurs de cette merveilleuse région. Un vin envoûtant tant par ses parfums que sa structure. Un registre légèrement oxydatif avec des parfums saisissants de sésame, de cailloux frottés, de céleri, de noisette, d’abricot séché, de miel et de fumée. La bouche est énergique, concise et nourrie. Finale longue et structurelle. Vous pouvez l’ouvrir et le déguster sur 4 à 6 jours sans que le vin fléchisse. Pas besoin de vous dire que ça fera une belle bouteille de garde pour une bonne dizaine d’années sans problèmes. Ne pas servir trop froid, soit autour de 12-13 degrés.

**** $$$ ½