Cinq bons rosés du Québec pour agrémenter votre été

19-05-2017 | 10h55

Avec la chaleur qui se montre enfin le bout du nez, rien de mieux que d’attaquer au rosé dont les bouteilles commencent à envahir les tablettes de la SAQ. Les Méchants Raisins publiaient d’ailleurs samedi dernier leur Palmarès des meilleurs rosés pour l’été 2017. Étant donné l’espace papier à notre disposition, nous n’avons pas pu inclure certains rosés élaborés dans la Belle Province et qui, pourtant, méritent votre attention.

Voici donc cinq bons rosés québécois pour agrémenter votre été.

Buvez moins. Buvez mieux.

Versant Rosé 2016, Coteau Rougemont, Montérégie, Québec

14,40 $ Code SAQ 12644153

12 %

1,5 g/l

Rosé fort bien maîtrisé par ce vignoble dont l’ensemble de la production est qualitativement en hausse. Une couleur rose melon. Des parfums de cerise, de fraise en sirop et de tire éponge. La bouche est nette, on sent un fruit tendre et une acidité assez basse, mais l’ensemble reste rafraîchissant. À servir bien frais.

** $ ½

Détente 2016, Domaine Les Brome, Cantons de l'Est, Québec

13,95 $ Code SAQ 11686626

12 %

18 g/l

C’est le rosé le plus sucré des cinq. L’équilibre est d’ailleurs limite, mais le vin profite de suffisamment d’acidité pour tenir la route. Je suis convaincu que Léon Courville aurait avantage à élaborer un vin plus sec, mais la formule semble fonctionner. Si vous aimez les rosés demi-secs, voire doux comme le White Zinfandel de Gallo, vous y trouverez votre compte tout en sachant que ce Détente 2016 est franchement plus intéressant et, surtout, plus digeste. À servir impérativement très froid.

* ½ $ ½

Champs de Florence 2016, Domaine du Ridge, Cantons de l'Est, Québec

14,55 $ Code SAQ 741702

12 %

2,1 g/l

Avec la cuvée Rosé Gabrielle, c’est mon rosé québécois préféré. Au nez, on sent d’entrée de jeu le bon rosé, avec ses parfums de fleur, de coulis de fruits rouge et une touche végétale. La bouche est nette, franche avec une certaine rondeur dans le fruit, mais l’ensemble montre une assez bonne vivacité et donne une impression aérienne. Bien joué!

** ½ $ ½

Le Rosé Gabrielle 2016, Vignoble Rivière du Chêne, Basses-Laurentides, Québec

14,70 $ Code SAQ 10817090

12,5 %

3,1 g/l

Un assemblage réunissant seyval noir, sabrevois, frontenac gris et sainte-croix pour ce joli rosé élaboré à St-Eustache, dans la couronne nord-ouest de Montréal. Le 2016 est à nouveau une belle réussite. On devine des notes de fruits rouges, d’herbe et de barbe à papa/jujube. La bouche est juteuse tout en profitant d’une bonne acidité, ce qui apporte de l’énergie à l’ensemble qui, malgré ses 3 g/l de sucre paraît bien sec.

** ½ $ ½

Rosé 2016, Domaine St-Jacques, Montérégie, Québec

15,45 $ Code SAQ 11427544

12,5 %

2,5 g/l

Élaboré à partir du cépage au drôle de nom qu’est lucie kuhlman et de maréchal foch, ce rosé tire son épingle du jeu. Un nez plutôt simple quoiqu’agréable de punch aux fruits, de cerise, de cassonade et une impression de végétal. La bouche est assez tonique, nourrie avec un fruit tendre ainsi qu’une assez bonne acidité. Bien correct.

** $ ½