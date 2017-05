3 rosés pour accompagner une pizza tomates avocats

12-05-2017 | 14h17

Pour la pizza, on peut prendre plusieurs chemins et faire des accords heureux. Mais quand j'entends tomates et avocat, je pense soleil, je pense rosé! Et ça tombe bien, les 2016 commencent à débarquer sur les tablettes de la SAQ. En voici trois fort bons à prix abordable et qui sont disponibles partout au Québec.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine de Gournier 2016, Pays d’Oc, France

11,55 $

Code SAQ 464602

13 %

1,4 g/l

Un incontournable à petit prix. Nez agréable d’agrumes et de fraise. D'assez bonne définition en bouche, plutôt riche avec des notes de fruits mûrs. Pas compliqué et bien fait, il passera aussi bien à l’apéro qu’ensuite avec la pizza.

** $

Le Rosé Gabrielle 2016, Vignoble Rivière du Chêne, Québec

14,70 $

Code SAQ 10817090

12,5 %

3,1 g/l

Il est difficile pour des rosés québécois de concurrencer l'élégance des rosés de France. Celui-ci fait partie des meilleurs. Ça reste simple tout en montrant une bonne intensité au niveau des parfums: fraise en sirop, fougère, tire éponge. C’est rond, un peu tannique avec une acidité mieux maîtrisée que l’an dernier et une finale agréable. Probablement meilleur avec la pizza.

** $ ½

Domaine Houchart 2016, Côtes de Provence, France

17,65 $

Code SAQ 11686503

13,5 %

4,7 g/l

Plus ou moins convaincant depuis les deux derniers millésimes, le rosé de Jérôme Quiot semble avoir retrouvé ses marques. Belle couleur pêche. Nez invitant de fraises et de sucre d'orge. La bouche est savoureuse et longue, avec une belle rondeur, mais sans que ça n'alourdisse l'ensemble. Très plaisant.

*** $$