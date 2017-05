Cinq vins pour oublier la pluie et la grisaille

05-05-2017 | 13h42

Rien de mieux qu’une bonne bouteille de vin débordant de soleil partagée avec ceux qu’on aime pour nous faire oublier que le printemps, lui, a peut-être oublié de passer au Québec. En voici cinq facilement disponibles qui sauront vous accrocher un sourire aux lèvres.

Buvez moins. Buvez mieux.

Le Vin est une Fête 2015, Elian Da Ros, Côtes du Marmandais, France

21,90 $

Code SAQ 11793211

12,5%

1,4 g/l

Le nom du vin annonce bien ce qui se retrouve dans votre verre : une fête de parfums et de saveurs! Dominé par le merlot et complété par le cabernet franc et labouriou, cépage local de cette appellation située sud-est de Bordeaux, ce 2015 est une belle réussite. Prenez soin de l’aérer 45-60 minutes avant de le servir, vous verrez, le caractère fruité (griotte et cerise) va exploser!

*** $$

Château la Tour de L'Évêque 2013, Côtes de Provence, France

23,20 $

Code SAQ 440123

13,5 %

1,9 g/l

Régine Sumeire se passe pratiquement de présentation tellement ses vins sont populaires au Québec. Il suffit de penser à son rosé Pétale de Rose, non seulement le vin de Provence le plus ancien à la SAQ, mais l’un des meilleurs rosés à chaque année. Cultivés

en bio, les syrah (84 %) et cabernet-sauvignon (16 %) donnent un rouge bien sec, sapide, élégant et à la texture souple. Tonalités de cassis, de mûre et d’olive. Top!

*** $$ ½

Chenin Blanc 2016, Adi Badenhorst/Secateurs, Swartland, Afrique du Sud

17,30 $

Code SAQ 12135092

14 %

3,1 g/l

Impossible de ne pas succomber aux charmes de ce blanc sud-africain à base de chenin. On devine une avalanche de fruits blancs au nez (poire, citron confit) avec des tonalités de cire d’abeille et de menthe. En bouche, on sent la richesse du vin contrebalancée par une acidité vive et rafraîchissante. Légèrement capiteux en finale, il sera à son meilleur en mangeant. Pensez brochettes de poulet sur le BBQ ou fajitas de truite saumonée.

** ½ $$

Les Cranilles 2015, Les Vins de Vienne, Côtes du Rhône, France

19,65 $

Code SAQ 722991

13,5 %

2,2 g/l

Le trio de vignerons rhodaniens que sont Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard se passe pratiquement de présentation tellement leurs vins font figure de référence au Québec. La nouvelle mouture 2015 de la cuvée est remarquable. On sent la richesse du millésime tant dans le fruité au nez que dans la texture soyeuse en bouche. L’ensemble affiche beaucoup de fraîcheur et de l’étoffe. Difficile de trouver mieux sous les 20$.

*** $$

De Gras Cabernet-Sauvignon Syrah 2016, Vina Montgras, Vallée Centrale, Chili

10,20 $

Code SAQ 12698346

13 %

1,8 g/l

De retour avec un nouveau millésime (2016) tout aussi bon que celui de l’an dernier, ce rouge à base de cabernet-sauvignon est surprenant. Il s’est d’ailleurs facilement taillé une place dans le palmarès des 75 meilleurs vins à moins de 15$ des Méchants Raisins. Bref Si vous aimez les vins du Nouveau Monde au style riche, souple et caressant sans tomber dans la caricature du vin sucré, celui-ci vous plaira.

** $