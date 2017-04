Sortez les rosés

28-04-2017 | 15h35

Avec le beau temps qui semble enfin vouloir s’installer, rien de mieux pour accompagner les salades que le vin rosé. D’autant que la proposition de Janie joue sur le tableau de la cerise, le bacon, la feta et les amandes. Bref, tout ça appelle l’été! En voici trois bons qui viennent de débarquer à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Versant Rosé 2016, Coteau Rougemont, Québec

14,40 $ Code SAQ 12644153

12 %

1,5 g/l

La qualité des vins au Québec ne cesse de progresser et c’est tant mieux. Celui-ci se tire pas trop mal d’affaires avec un nez intéressant de fruits rouges, de tire éponge et une touche végétale qui apporte de la personnalité. C’est sec avec une impression de volume, plus vineux qu’aérien, il sera à son meilleur à table.

** $ ½

Rosé Classique 2016, Mirabeau, Côtes de Provence, France

18,60$ Code SAQ 13206121 (exclusif à SAQ Dépôt)

13,5 %

1,4 g/l

Harmonie entre la fraîcheur, un fruit éclatant et de la chair qui s’exprime à merveille. Des parfums de coulis de fruits rouges, de fleur d’oranger et de garrigue. Un style joufflu porté par une acidité fine qui donne ce qu’il faut de. Profitez de 15% de rabais à l’achat de 12 bouteilles de n’importe quel vin à la SAQ Dépôt, le vin revient à 15,80$.

** ½ $$

Pétale de Rose 2016, Régine Sumeire, Côtes de Provence, France

19,10$ Code SAQ 425496

13,5 %

1,6 g/l

Encore moins cher que l’an dernier et toujours aussi bon, sinon meilleur! Régine Sumeire est une figure incontournable de la Provence. Son rosé est l’une des plus anciennes références à la SAQ et, encore aujourd’hui, il fait partie de l’élite. C’est frais, aérien avec une texture fine et savoureuse. Un modèle de qualité à suivre. Production bio.

*** $$